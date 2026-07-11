Первый вселенский собор христиан: ученые наконец установили, где было утверждено Священное Писание (фото)

Археологи, работающие в турецком городе Изник, обнаружили новые доказательства, которые могут помочь идентифицировать церковь, в которой в 325 году н. э. состоялся Первый Никейский собор. Раскопки сосредоточились на исторической базилике вблизи берегов озера Изник, где исследователи изучали древние стены, полы и остатки здания.

Находки археологов свидетельствуют о том, что под более поздним сооружением стояла более ранняя церковь, что дает новые подсказки относительно места проведения Первого Никейского собора, пишет Heritage Daily.

Раскопки стали частью одиннадцатого археологического сезона на этом участке; работы проводились под руководством Университета Бурса Улудаг при поддержке Министерства культуры и туризма Турции и муниципалитета города Бурса. К проекту этого года также присоединились исследователи из Университета Калабрии и Университета Катандзаро "Магна Греция".

Раскопки стали частью одиннадцатого археологического сезона на этом участке Фото: Anatolian Archaeology

По словам руководителя раскопок профессора Мустафы Шахина, главной целью сезона 2026 года было обнаружить небольшую церковь, которую в исторических источниках описывают как место проведения Первого Никейского собора. Археологи обнаружили фундаменты стен, напольное покрытие и архитектурные элементы, которые они соотнесли с церковью Святого Неофита, которая, согласно историческим источникам, была разрушена во время землетрясения 368 года н. э.

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Находки свидетельствуют о том, что более поздняя Церковь Святых Отцов была возведена непосредственно над прежней церковью примерно после 380 года н. э., что подтверждает теорию, которую историки обсуждали на протяжении многих лет. Профессор Шахин отметил, что недавно обнаруженные фундаменты и напольные покрытия "свидетельствуют о том, что археологи обнаружили сооружение, описанное в исторических источниках".

Одной из важнейших подсказок стало характерное напольное покрытие, которое ранее было известно лишь по протезису — помещению, где готовили литургические предметы перед богослужениями. Обнаружение такого же напольного покрытия за пределами более поздней базилики свидетельствует о том, что строители расширили существующую церковь, а не начинали строительство с нуля на новом месте.

Находки свидетельствуют о том, что более поздняя Церковь Святых Отцов была возведена непосредственно над прежней церковью примерно после 380 года н. э. Фото: Anatolian Archaeology

Эти находки также согласуются с трудами историка IV века Евсевия Кесарийского, который в работе "Vita Constantini" отмечал, что собор собирался в относительно скромной церкви, а не в величественной базилике. В ходе раскопок также были найдены мелкие артефакты, в частности золотое кольцо и бронзовый наперсток, украшенные узорами из пальм и мечей.

Стиль артефактов напоминает предметы периодов Омейядов и Аббасидов, что может подтверждать исторические свидетельства о том, что войска Омейядов, посетившие Изник во время осады 729 года н. э., вошли в Церковь Святых Отцов. В ходе предыдущих раскопок также были обнаружены захоронения, содержавшие монеты времён правления римских императоров Валента и Валентиниана I, что подтверждает вывод о том, что более поздняя церковь была построена после 380 года н. э.

Что такое Первый Никейский собор

Первый Никейский собор был созван императором Константином I в 325 году с целью собрать епископов со всей Римской империи и урегулировать основные теологические разногласия внутри раннехристианской церкви. Главной причиной созыва собора стал масштабный раскол, вызванный учением александрийского пресвитера Ария, который отрицал божественную природу Иисуса Христа и утверждал, что Сын был сотворен Отцом.

Собор решительно осудил арианство как ересь и официально провозгласил догмат о единосущности Бога-Сына с Богом-Отцом, навсегда закрепив концепцию Святой Троицы. Результатом этого собрания стал Никейский Символ веры, который стал одним из центральных изложений христианской веры и продолжал влиять на христианскую теологию на протяжении веков.

Первый Никейский собор был созван императором Константином I в 325 году Фото: Wikimedia Commons

Помимо религиозных основ, собор принял ряд административных решений, направленных на преодоление хаоса в общинах, утвердив 20 канонов церковного права и закрепив более высокий статус за епископами Рима, Александрии и Антиохии. Также участники наконец разрешили затянувшийся спор по поводу календаря, установив единое для всего христианского мира правило расчёта даты празднования Пасхи.

Это событие заложило основу для формирования классической православной и католической теологии, а также положило начало эпохе Вселенских соборов, которые на протяжении последующих веков определяли направление развития европейской цивилизации.

В ходе предыдущих раскопок также были обнаружены захоронения, в которых находились монеты времен правления римских императоров Валента и Валентиниана I Фото: Anatolian Archaeology

Недавно обнаруженные остатки являются самым убедительным на сегодняшний день археологическим доказательством местоположения церкви, в которой состоялся этот исторический собор. Эти находки стали важным шагом на пути к пониманию одного из важнейших моментов в истории раннего христианства.

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