Перше вселенське зібрання християн: вчені нарешті виявили, де затвердили Святе письмо (фото)

Археологи, які працюють у турецькому місті Ізнік, виявили нові докази, що можуть допомогти ідентифікувати церкву, де у 325 році н. е. відбувся Перший Нікейський собор. Розкопки зосередилися на історичній базиліці поблизу берегів озера Ізнік, де дослідники вивчали стародавні стіни, підлоги та залишки будівлі.

Знахідки археологів свідчать про те, що під пізнішою спорудою стояла більш рання церква, що дає нові підказки щодо місця проведення Першого Нікейського собору, пише Heritage Daily.

Розкопки стали частиною одинадцятого археологічного сезону на цій ділянці; роботи проводилися під керівництвом Університету Бурса Улудаг за підтримки Міністерства культури та туризму Туреччини та муніципалітету міста Бурса. До цьогорічного проєкту також долучилися дослідники з Університету Калабрії та Університету Катандзаро "Магна Греція".

Розкопки стали частиною одинадцятого археологічного сезону на цій ділянці Фото: Anatolian Archaeology

За словами керівника розкопок професора Мустафи Шахіна, головною метою сезону 2026 року було знайти невелику церкву, яку в історичних джерелах описують як місце проведення Першого Нікейського собору. Археологи виявили фундаменти стін, підлогове покриття та архітектурні елементи, які вони пов'язали з церквою Святого Неофіта, що, за даними історичних джерел, була зруйнована під час землетрусу 368 року н. е.

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Знахідки свідчать про те, що пізніша Церква Святих Отців була зведена безпосередньо над попередньою церквою приблизно після 380 року н. е., що підтверджує теорію, яку історики обговорювали упродовж багатьох років. Професор Шахін зазначив, що нещодавно виявлені фундаменти та підлогові покриття "свідчать про те, що археологи відкрили споруду, описану в історичних джерелах".

Однією з найважливіших підказок стало характерне покриття підлоги, яке раніше було відоме лише з протезису — приміщення, де готували літургійні предмети перед богослужіннями. Виявлення такого самого покриття підлоги за межами пізнішої базиліки свідчить про те, що будівельники розширили існуючу церкву, а не починали будівництво з нуля на новому місці.

Знахідки свідчать про те, що пізніша Церква Святих Отців була зведена безпосередньо над попередньою церквою приблизно після 380 року н. е. Фото: Anatolian Archaeology

Ці знахідки також узгоджуються з працями історика IV століття Євсевія Кесарійського, який у праці "Vita Constantini" зазначав, що собор збирався у відносно скромній церкві, а не у величній базиліці. Під час розкопок також було знайдено дрібні артефакти, зокрема золотий перстень та бронзовий наперсток, прикрашені візерунками пальм і мечів.

Стиль артефактів нагадує предмети періодів Омейядів та Аббасидів, що може підтверджувати історичні свідчення про те, що війська Омейядів, які відвідали Ізнік під час облоги 729 року н. е., увійшли до Церкви Святих Отців. Під час попередніх розкопок також було виявлено поховання, що містили монети часів правління римських імператорів Валента та Валентиніана I, що підкріплює висновок про те, що пізніша церква була збудована після 380 року н. е.

Що таке Перший Нікейський собор

Перший Нікейський собор був скликаний імператором Костянтином I у 325 році з метою зібрати єпископів з усієї Римської імперії та врегулювати основні теологічні розбіжності всередині ранньохристиянської церкви. Головною причиною скликання з'їзду став масштабний розкол через вчення александрійського пресвітера Арія, який заперечував божественну природу Ісуса Христа і стверджував, що Син був створений Отцем.

Собор радикально засудив аріанство як єресь та офіційно проголосив догмат про єдиносутність Бога-Сина з Богом-Отцем, назавжди закріпивши концепцію Святої Трійці. Результатом цього зібрання став Нікейський Символ віри, який став одним із центральних викладів християнської віри та продовжував впливати на християнську теологію упродовж століть.

Перший Нікейський собор був скликаний імператором Костянтином I у 325 році Фото: Wikimedia Commons

Окрім релігійного фундаменту, собор ухвалив низку адміністративних рішень для подолання хаосу в громадах, затвердивши 20 канонів церковного права та закріпивши вищий статус за єпископами Риму, Александрії та Антіохії. Також учасники нарешті розв'язали тривалу суперечку щодо календаря, встановивши єдине для всього християнського світу правило обчислення дати святкування Великодня.

Ця подія заклала основу для формування класичної православної та католицької теології, а також започаткувала епоху Вселенських соборів, які упродовж наступних століть визначали вектор розвитку європейської цивілізації.

Під час попередніх розкопок також було виявлено поховання, що містили монети часів правління римських імператорів Валента та Валентиніана I Фото: Anatolian Archaeology

Нещодавно виявлені залишки є найпереконливішим на сьогодні археологічним доказом місця розташування церкви, де відбувся цей історичний собор. Ці знахідки стали важливим кроком на шляху до розуміння одного з найважливіших моментів в історії раннього християнства.

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