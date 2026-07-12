Старіша за піраміду Хеопса в Єгипті: знахідка у США може переписати історію людства (фото)

Виявлені артефакти можуть переписати історію стародавніх людей, які жили в Північній Америці.

Археологи вважають, що печера в горах штату Орегон була заселена людьми 18 250 років тому. Однак зараз вважається, що перші люди прибули до Північної Америки з Азії 13 000 років тому. Якщо це відкриття підтвердиться, то ця печера увійде до числа найдавніших відомих місць проживання людини в Північній Америці. При цьому вона буде в 4 рази старшою за найбільшу піраміду в Єгипті — піраміду Хеопса, пише Daily Mail.

Вчені з Університету штату Орегон (США) виявили майстерно виготовлені кам’яні скребки з помаранчевого агату, поховані під шаром вулканічного попелу. Ці інструменти використовувалися для оброблення туш бізонів та їхніх шкур. На одному зі скребків навіть залишилися сліди крові бізона. Поруч із стародавніми кам’яними інструментами було виявлено фрагменти зубів вимерлих верблюдів і бізонів.

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Вчені з Університету штату Орегон (США) виявили майстерно виготовлені кам"яні скребки з помаранчевого агату, поховані під шаром вулканічного попелу Фото: Daily Mail

Аналіз вулканічного попелу показав, що він утворився в результаті виверження вулкана 15 000 років тому. Радіовуглецевий аналіз емалі зубів вимерлих тварин показав, що їхній вік становить приблизно 18 250 років.

Це означає, що стародавні люди мешкали в цій печері понад 18 000 років тому. Це набагато раніше, ніж вважали вчені. Сучасна теорія стверджує, що перші люди прийшли до Північної Америки з Азії 13 000 років тому. Ця знахідка ставить цю теорію під сумнів.

Ці інструменти використовувалися для розбирання туш бізонів та обробки їхніх шкур Фото: Daily Mail

Ці артефакти доповнюють дедалі більшу кількість доказів того, що люди могли дістатися Північної Америки набагато раніше. Однак результати цього дослідження ще потрібно підтвердити.

Ще одне відкриття було зроблено у штаті Орегон раніше цього року, і воно також переписує історію людства. Археологи виявили фрагменти шкір тварин, зшиті між собою, вік яких становить 12 000 років.

Це означає, що мешканці Північної Америки володіли розвиненими навичками обробки туш тварин та дерева за тисячі років до спорудження піраміди Хеопса.

Досі вчені вважали, що стародавні люди на території сучасних США були простими мисливцями-збирачами, але нові артефакти свідчать про наявність складних технологій.

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