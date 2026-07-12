Герой Антарктиди: вперше отримано знімки затонулого корабля, на якому помер Ернест Шеклтон (фото)

Вчені вперше сфотографували уламки затонулого судна "Quest", на якому понад 100 років тому загинув відомий дослідник Антарктики.

Корабель "Quest" затонув у 1962 році, а його уламки вперше було виявлено лише у 2024 році. Тепер вчені з Королівського канадського географічного товариства використали два підводні апарати, щоб отримати високоякісні фотографії корабля, на якому понад 100 років тому загинув знаменитий дослідник Арктики Ернест Шеклтон, пише IFLScience.

Ернест Шеклтон (1874 – 1922) — дослідник Антарктики, учасник чотирьох антарктичних експедицій, який зробив важливий внесок у вивчення Антарктиди та прилеглих регіонів.

Шеклтон перебував на борту корабля "Quest", коли помер від серцевого нападу в січні 1922 року у віці 47 років. На той час корабель стояв на якорі біля Південної Георгії, острова в південній Атлантиці, коли вчений прямував до Антарктиди під час нової експедиції. Пізніше "Quest" став судном для полювання на тюленів і затонув, розчавлений льодом біля узбережжя Канади в Лабрадорському морі в 1962 році. Весь екіпаж врятувався.

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Шеклтон перебував на борту корабля "Quest", коли помер від серцевого нападу в січні 1922 року у віці 47 років Фото: Wikipedia

Два роки тому канадські вчені вперше виявили уламки корабля "Quest" на глибині 390 метрів приблизно за 80 км від узбережжя Канади. Тоді було отримано перші гідролокаційні знімки уламків.Тепер же вчені зробили перші фотографії затонулого судна Шеклтона за допомогою двох підводних апаратів, оснащених сучасними камерами.

Дослідження показало, що корабель зазнав серйозних пошкоджень під час зіткнення з морським дном, але його все ще можна впізнати. Більша частина затонулого корабля збереглася цілою, за винятком головної щогли.

Дослідження показало, що корабель зазнав серйозних пошкоджень під час зіткнення з морським дном, але його все ще можна впізнати Фото: IFLS

За понад 60 років на морському дні корабель перетворився на середовище існування для морської флори та фауни. Водночас уламки корабля вкриті безліччю великих рибальських сіток, загублених суднами, що пропливали повз нього протягом минулих років.

Наразі вчені проводять обстеження уламків за допомогою технології підводної фотограмметрії, яка дозволить створити тривимірну цифрову модель корабля для подальшого вивчення як океанографами, так і істориками.

За понад 60 років на морському дні корабель перетворився на середовище існування для морської флори та фауни Фото: IFLS

Після завершення цього дослідження вчені планують вирушити до узбережжя Гренландії, щоб дослідити затонулий корабель Роберта Скотта, ще одного знаменитого дослідника Антарктиди.

Скотт і його команда вирушили на кораблі "Terra Nova", щоб першими дістатися Південного полюса, але їх випередив Роальд Амундсен, який прибув туди лише п’ять тижнів тому. У 1912 році Скотт загинув під час повернення з Південного полюса.

Пізніше корабель "Terra Nova" використовували для полювання на тюленів, але зрештою він затонув у 1942 році, зіткнувшись із льодом біля берегів Гренландії.

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