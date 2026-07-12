Вчені створили надміцний матеріал із бджолиного шовку (фото)

Дослідники знайшли в природі практичні матеріали, які є легкими, міцними та здатні швидко розкладатися.

Значна частина досліджень, спрямованих на створення нових матеріалів, присвячена вражаючим властивостям павукового шовку. Але тепер вчені взялися за вивчення властивостей бджолиного шовку й зробили перший крок до створення надміцного матеріалу. Результати дослідження опубліковано в журналах PLOS One та SynBio, пише ScienceAlert.

Більшість людей ніколи не чули про бджолиний шовк, адже він не такий відомий, як павуковий шовк. У світі комах шовк використовується для всього: від плетіння павутини та будівництва гнізд до плетіння коконів. Одиночні бджоли, що становлять близько 75 % усіх видів бджіл, виробляють шовк для будівництва коконів, які забезпечують захист їхнім личинкам. Тепер вчені розробили новий метод синтезу природного бджолиного шовку і вперше створили з нього міцну плівку. Це перший крок до створення нового типу надміцного матеріалу.

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Павуковий шовк у п’ять разів міцніший за сталь, але його неймовірно складно відтворити в лабораторії. Новий метод дозволяє синтезувати бджолиний шовк, який також є дуже міцним. Вчені змогли синтезувати шовк, що виробляється синьою садовою бджолою (Osmia lignaria).

Бджолиний шовк Фото: ScienceAlert

Матеріал, отриманий із бджолиного шовку, не тільки дуже міцний, але й дуже гнучкий, має антимікробні властивості та не пропускає повітря. Саме таке поєднання необхідне для біомедичних матеріалів наступного покоління, таких як хірургічні нитки, каркаси для тканинної інженерії та технічний текстиль.

Для синтезу бджолиного шовку вчені використали систему вирощування, надруковану на 3D-принтері, яка імітує природне гніздо бджіл, а потім виростили всередині неї личинки бджіл. Личинки плетуть навколо себе міцний захисний кокон, і вченим вдалося отримати нитки бджолиного шовку.

Після цього дослідники змогли штучно відтворити цю речовину, використовуючи методи молекулярної біології.

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