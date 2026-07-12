Эта мышь живет на высоте, где не может выжить ни одно млекопитающее: секрет раскрыт (фото)

Этот маленький грызун живет в условиях, которые иногда описываются как те, что существуют на Марсе.

Андская листоухая мышь (Phyllotis vaccarum) обитает в Эквадоре и Перу и оказалось, что она может выжить на высоте почти 7000 метров. На такой высоте не может жить ни одно млекопитающее в мире. Ученые выяснили, как это удается маленькому грызуну. Исследование опубликовано в журнале Science, пишет IFLScience.

Выжить млекопитающим высоко в горах очень сложно. Там высокая солнечная радиация, мало еды, воды, низкая температура, а также более низкий уровень кислорода, чем на уровне моря. Раньше ученые считали, что единственным млекопитающим, способным выживать очень высоко в горах, является большеухая пищуха (Ochotona macrotis), обитающая Гималаях. Ученые выяснили, что этот родственник кролика имеет ряд адаптаций для жизни в высокогорных районах.

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Ученые обнаружили, что андская листоухая мышь, живущая в Андах, может выжить на высоте 6739 метров на вершине вулкана Льюльяйльяко (между Аргентиной и Чили). Это значит, что данный грызун может жить примерно на 500 метров выше, чем большеухая пищуха. На этой высоте уровень кислорода составляет примерно 44% от количества кислорода на уровне моря.

Ученые обнаружили, что андская листоухая мышь, живущая в Андах, может выжить на высоте 6739 метров на вершине вулкана Льюльяйльяко (между Аргентиной и Чили) Фото: IFLS

Новое исследование показало, что андская листоухая мышь использует сочетание метаболических и генетических адаптаций для выживания на огромной высоте.

Ученые провели анализ генов мышей данного вида, живущих на разных высотах в Андах. Они также провели лабораторные эксперименты, имитирующие холодные условия с низким содержанием кислорода, и обнаружили, что мыши, обитающие на больших высотах, вырабатывают значительно больше тепла, чем их равнинные родственники.

При этом данные грызуны не используют те же адаптации, связанные с улучшением поступления кислорода в кровь, что и другие высокогорные млекопитающие. Эти мыши имеют высокую способность сохранять тепло, несмотря на низкий уровень кислорода. У них есть физиологические и генетические адаптации, улучшающие выработку энергии.

Также исследование показало, что эти мыши выживают на больших высотах за счет необычных источников питания, таких как лишайники, а также, семена и насекомые, переносимые ветром. Генетический анализ показал, что у мышей произошли изменения в генах, участвующих в метаболизме пищи, и они способны детоксифицировать растительные соединения, которые обычно опасны для жизни.

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