На Землю обрушиться найбільша у світі спека: у Тихому океані намічається надзвичайно сильне Ель-Ніньйо

Дослідження показують, що цього року нас чекає надзвичайно сильне Ель-Ніньйо. Очікується, що це кліматичне явище поб’є всі можливі рекорди.

Раніше вчені попереджали, що в Тихому океані зароджується неймовірно сильне Ель-Ніньйо — погодне явище, яке трапляється кожні 2–7 років. Тепер вчені стверджують, що воно офіційно розпочалося і швидко набирає сили, пише Daily Mail.

Зазначимо, що Ель-Ніньййо часто супроводжується потеплінням води в екваторіальній частині Тихого океану, що призводить до глобальних змін вітрів, тиску та характеру опадів. За словами експерта з Ель-Ніньо з Європейського центру середньострокових прогнозів погоди (ECMWF) Томаса Стокдейла, у 2026 році це явище не схоже на жодне з тих, що спостерігалися протягом більш ніж трьох десятиліть спостережень.

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Експерт попереджає, що прогностичні моделі вказують на екстремальну подію, яка може поглибити наслідки зміни клімату та потенційно здатна призвести до катастрофічних екстремальних погодних явищ у всьому світі. Простими словами, Томас Стокдейл вважає, що цього року нас чекає те, чого ми ніколи раніше не спостерігали.

Спостереження вже підтвердили, що температура поверхні Тихого океану перевищила поріг, за якого офіційно настають умови Ель-Ніньйо. Експерти NASA також стверджують, що нинішнє Ель-Ніньйо, ймовірно, матиме ширші наслідки, ніж можна було б припустити: на світ обрушаться екстремальні хвилі спеки та посухи. Хоча пік цього погодного явища зазвичай припадає на період з листопада по лютий, наступний стрибок температури зазвичай відбувається пізніше.

У поєднанні з антропогенними змінами клімату останнє явище Ель-Ніньйо сприяло тому, що 2023 рік став другим найспекотнішим роком за всю історію спостережень, а 2024 рік — абсолютним рекордом спеки.

За словами Стокдейла, все це може означати спекотніше літо як у 2026, так і в 2027 роках. Крім того, прогнозується вищий ризик значного похолодання взимку 2026/27 року. У деяких частинах світу вже розпочалася підготовка до найгірших наслідків цього явища, і продовольчі агентства ООН звернулися за фінансуванням для вжиття превентивних заходів.

Експерти зазначають, що рекордне явище Ель-Ніньйо також підвищує ймовірність посухи, аномальної спеки та лісових пожеж в Австралії, оскільки на континенті панує тепліша, ніж зазвичай, погода.

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