Геоінженерія може вирішити проблему з Ель-Ніньо: але потім доведеться мати справу з мега-Ла-Ніньо

Нове дослідження показало, що в геоінженерії існує метод, який може пом’якшити наслідки супер-Ель-Ніньо.

Автори роботи зазначають, що введення аерозолів в атмосферу над певною ділянкою Тихого океану може освітлити хмари та збільшити їхню кількість, що створить охолоджувальний ефект, пише Science News.

Комп'ютерні моделі показали, що такі заходи можуть спричинити атмосферні явища, які послаблять Ель-Ніньо. У свою чергу, це зменшить кількість екстремальних погодних явищ.

Ідея такого методу геоінженерії виникла після того, як кліматологи проаналізували наслідки масштабних пожеж. Після лісових пожеж в Австралії у 2019–2020 роках величезні потоки частинок піднялися в атмосферу, а потім поширилися над південно-східною субтропічною частиною Тихого океану. Пожежі освітлили хмари над океаном, і це освітлення допомогло спровокувати багаторічне явище Ла-Нінья, протилежність Ель-Ніньо.

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Цей "випадковий експеримент" продемонстрував, як зміна хмарності в конкретному регіоні може вплинути на масштабні кліматичні закономірності, зазначає Ван, який проводив дослідження в Інституті океанографії Скріппса в Ла-Хойї, Каліфорнія.

Команда поставила собі питання, чи можна створити подібний ефект за допомогою геоінженерії, щоб пом’якшити наслідки Ель-Ніньо — "теплої" фази багаторічного кліматичного явища, відомого як Ель-Ніньо — Південне коливання. Явища Ель-Ніньо є короткочасними, зазвичай тривають менше року, але можуть бути смертельними та коштовними. У минулому сильні Ель-Ніньо приносили хвилі спеки на сушу та в океан, обрушуючи на деякі частини світу проливні дощі та повені, а на інші — сильну посуху.

Застосування аерозолів, спеціально призначених для посилення хмарності у східній субтропічній частині Тихого океану, стало б цілеспрямованим варіантом кліматичної геоінженерії, що називається "освітлення морських хмар" (ОМО). ОМО передбачає, що певні аерозолі — особливо морські солі — введені в атмосферу, можуть освітлити найбільш хмарні райони океану, зробивши їх білішими та більш відбиваючими, що дозволить відбити більше сонячного випромінювання назад у космос і допомогти охолодити планету.

Щоб змоделювати, як ОМО може пом’якшити Ель-Ніньо, дослідники зосередилися на двох сильних явищах Ель-Ніньо: 1997–1998 та 2015–2016 роках. Потім команда визначила місця з найбільшою щільністю частинок вогню над південно-східною частиною Тихого океану та у своїх комп’ютерних симуляціях цілеспрямовано вводила аерозолі в ці регіони.

Команда змоделювала значну концентрацію частинок — близько 500 частинок на кубічний сантиметр. Також варіювався час введення цих хмарних імпульсів, щоб побачити, що станеться, якщо ін’єкції відбудуться на самому початку Ель-Ніньо або коли він наблизиться до свого піку, а також якою буде тривалість ін’єкцій.

Усі ін'єкції зробили змодельовані явища Ель-Ніньо слабкішими, ніж реальні події. Але наскільки слабкішими — це залежало від часу, з'ясувала команда. Наприклад, для події 2015–2016 років ін’єкція частинок з червня по лютий наступного року призвела до найсильнішого охолодження. Але початок цих ін'єкцій у грудні — по суті, в останній момент — призвів до найменшого охолодження. Ймовірно, це тому, що на цей час динаміка Ель-Ніньо вже в самому розпалі, і будь-яке охолодження має більш локалізований характер, припускають дослідники.

Водночас багато дослідників, як і раніше, з обережністю ставляться до втручання у клімат. Наприклад, дослідження кліматолога Джеймса Хейвуда показали, що охолодження східної частини Тихого океану може призвести до "мега-Ла-Ніньйо", у багато разів сильнішого, ніж спостерігалося раніше.

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