Геоинженерия может решить проблему с Эль-Ниньо: но потом придется разбираться с мега-Ла-Ниньо

Новое исследование показало, что в геоинженерии есть способ, который способен уменьшить последствия супер-Эль-Ниньо.

Авторы работы говорят, что добавление аэрозолей в атмосферу над определенным участком Тихого океана может осветлить облака и увеличить их количество, что создаст охлаждающий эффект, пишет Science News.

Компьютерные модели показали, что такие шаги могут вызвать атмосферные явления, которые снизят мощность Эль-Ниньо. В свою очередь, это уменьшит количество экстремальных погодных явлений.

Идея такого метода геоинженерии возникла после того, как климатологи отследили последствия масштабных пожаров. После лесных пожаров в Австралии 2019–2020 годов огромные потоки частиц поднялись в атмосферу, а затем распространились над юго-восточной субтропической частью Тихого океана. Пожары осветили облака над океаном, и это осветление помогло спровоцировать многолетнее явление Ла-Нинья, противоположность Эль-Ниньо.

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Этот «случайный эксперимент» продемонстрировал, как изменение облачности в конкретном регионе может изменить масштабные климатические закономерности, говорит Ван, проводивший исследование в Институте океанографии Скриппса в Ла-Хойе, Калифорния.

Команда задалась вопросом, возможно ли создать подобный эффект с помощью геоинженерии, чтобы смягчить последствия Эль-Ниньо, “теплой” фазы многолетнего климатического явления, известного как Эль-Ниньо — Южное колебание. Явления Эль-Ниньо кратковременны, обычно длятся менее года, но могут быть смертельными и дорогостоящими. В прошлом сильные Эль-Ниньо приносили волны жары на сушу и в океан, обрушивая на некоторые части мира проливные дожди и наводнения, а на другие — сильную засуху.

Добавление аэрозолей, специально предназначенных для усиления облачности в восточной субтропической части Тихого океана, стало бы целенаправленной версией климатической геоинженерии, называемой “осветление морских облаков” (ОМО). ОМО предполагает, что определенные аэрозоли — особенно морские соли — вводимые в атмосферу, могут осветлить самые облачные районы океана, сделав их белее и более отражающими, что позволит направить больше солнечного излучения обратно в космос и помочь охладить планету.

Чтобы смоделировать, как ОМО может смягчить Эль-Ниньо, исследователи сосредоточились на двух сильных явлениях Эль-Ниньо: 1997–1998 и 2015–2016 годах. Затем команда определила места с наибольшей плотностью частиц огня над юго-восточной частью Тихого океана и в своих компьютерных симуляциях целенаправленно вводила аэрозоли в эти регионы.

Команда смоделировала массивную концентрацию частиц около 500 частиц на кубический сантиметр. Также варьировалось время введения этих облачных импульсов, чтобы посмотреть, что произойдет, если инъекции произойдут в самом начале Эль-Ниньо или когда он приблизится к своему пику, а также какова будет продолжительность инъекций.

Все инъекции сделали смоделированные Эль-Ниньо слабее, чем реальные события. Но насколько слабее, зависело от времени, выяснила команда. Например, для события 2015–2016 годов инъекция частиц с июня по февраль следующего года привела к самому сильному охлаждению. Но начало этих инъекций в декабре — по сути, в последний момент — привело к наименьшему охлаждению. Вероятно, это потому, что к этому времени динамика Эль-Ниньо уже в самом разгаре, и любое охлаждение носит более локализованный характер, предполагают исследователи.

В это же время, многие исследователи по-прежнему с опаской относятся к вмешательству в климат. К примеру, исследования климатолога Джеймса Хейвуда показали, что охлаждение восточной части Тихого океана может привести к ”мега-Ла-Ниньо”, во много раз более сильному, чем наблюдалось ранее.

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