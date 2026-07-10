На Землю обрушится крупнейшая в мире жара: в Тихом океане намечается суперсильное Эль-Ниньо

Исследования показывают, что в этом году нас ждет суперсильное Эль-Ниньо. Ожидается, что климатическое явление побьет все возможные рекорды.

Ранее ученые предупреждали, что в Тихом океане зарождается невероятно сильное Эль-Ниньо — погодное явление, которое происходит каждые 2-7 лет. Теперь ученые утверждают, что оно официально началось и быстро набирает силу, пишет Daily Mail.

Отметим, что Эль-Ниньо часто характеризуется потеплением воды в экваториальной части Тихого океана, что приводит к глобальным изменениям ветров, давления и характера осадков. По словам эксперта по Эль-Ниньо из Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) Томаса Стокдейла, в 2026 году явление не похоже ни на что, наблюдавшееся за более чем три десятилетия наблюдений.

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Эксперт предупреждает, что прогностические модели указывают на экстремальное событие, которое может усугубить последствия изменения климата и потенциально способно привести к катастрофическим экстремальным погодным явлениям по всему миру. Простыми словами, Томас Стокдейл считает, что в этом году нас ждет то, чего мы никогда не наблюдали прежде.

Наблюдения уже подтвердили, что поверхность Тихого океана уже нагрелась выше порога, при котором официально начинаются условия Эль-Ниньо. Эксперты NASA также утверждают, что нынешнее Эль-Ниньо, вероятно, будет иметь более широкие последствия, чем можно было бы предположить: на мир обрушатся экстремальные волны жары и засухи. Хотя пик этого погодного явления обычно приходится на период с ноября по февраль, последующий скачок температуры обычно происходит позже.

В сочетании с антропогенным изменением климата, последнее явление Эль-Ниньо способствовало тому, что 2023 год стал вторым самым жарким годом за всю историю наблюдений, а 2024 год — абсолютным рекордом жары.

По словам Стокдейла, все это может означать более жаркое лето как в 2026, так и в 2027 годах. Кроме того, прогнозируется более высокий риск значительного похолодания зимой 2026/27 года. В некоторых частях мира уже началась подготовка к наихудшим последствиям этого явления, и продовольственные агентства ООН обратились за финансированием для принятия превентивных мер.

Эксперты отмечают, что рекордный Эль-Ниньо также повышает вероятность засухи, аномальной жары и лесных пожаров в Австралии, поскольку континент охватывает более теплая, чем обычно, погода.

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