Прорив у космічній медицині: вперше на орбіті надрукували нирку та печінку (фото)
За допомогою спеціального принтера на борту МКС вперше було отримано тканини нирки та печінки, а також створено імплантати для відновлення нервів.
Американська компанія Auxilium Biotechnologies заявила, що за допомогою її 3D-біопринтера AMP-1 вперше було отримано тканини нирки та печінки, що є проривом у біовиробництві в космосі. Для друку біопринтер використовував клітинні та тканинні конструкції, пише Space.
На борту Міжнародної космічної станції (МКС) встановлено біопринтер AMP-1, за допомогою якого компанія Auxilium Biotechnologies провела унікальний експеримент. Були надруковані живі тканини нирок, печінки, а також 28 імплантатів для відновлення нервів. Ці матеріали були доставлені на Землю на вантажному космічному кораблі SpaceX Dragon.
У заяві компанії зазначено, що успішне друкування живої тканини печінки та нирок на орбіті є важливим кроком вперед для регенеративної медицини. Під час друку вдалося досягти рівномірного розподілу клітин живої тканини, що вказує на "реальні можливості виробництва медичних пристроїв і тканин у космосі".
Це був не перший експеримент із друку живих тканин, але на МКС ще ніколи не проводили такого складного друку кількох типів тканин.
Біопринтер AMP-1 — це перший прилад, який створив кілька типів тканин у космосі, а також перший, який створив тканину нирок і печінки на орбіті.
Згідно із заявою компанії Auxilium Biotechnologies, це досягнення свідчить про те, що в космосі можна створювати виробничі центри для розробки біотехнологій та передових матеріалів, необхідних для регенеративної медицини.
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