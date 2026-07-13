Прорив у космічній медицині: вперше на орбіті надрукували нирку та печінку (фото)

За допомогою спеціального принтера на борту МКС вперше було отримано тканини нирки та печінки, а також створено імплантати для відновлення нервів.

Американська компанія Auxilium Biotechnologies заявила, що за допомогою її 3D-біопринтера AMP-1 вперше було отримано тканини нирки та печінки, що є проривом у біовиробництві в космосі. Для друку біопринтер використовував клітинні та тканинні конструкції, пише Space.

На борту Міжнародної космічної станції (МКС) встановлено біопринтер AMP-1, за допомогою якого компанія Auxilium Biotechnologies провела унікальний експеримент. Були надруковані живі тканини нирок, печінки, а також 28 імплантатів для відновлення нервів. Ці матеріали були доставлені на Землю на вантажному космічному кораблі SpaceX Dragon.

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Компанія Auxilium Biotechnologies успішно створила тканини нирок і печінки на борту МКС, що стало першим випадком виробництва цих типів тканин у космосі Фото: space.com

У заяві компанії зазначено, що успішне друкування живої тканини печінки та нирок на орбіті є важливим кроком вперед для регенеративної медицини. Під час друку вдалося досягти рівномірного розподілу клітин живої тканини, що вказує на "реальні можливості виробництва медичних пристроїв і тканин у космосі".

Компанія Auxilium Biotechnologies успішно завершила місію з біодруку медичних імплантатів та живих тканин на борту МКС. На цьому зображенні показано імплантат для відновлення нерва Фото: space.com

Це був не перший експеримент із друку живих тканин, але на МКС ще ніколи не проводили такого складного друку кількох типів тканин.

Біопринтер AMP-1 — це перший прилад, який створив кілька типів тканин у космосі, а також перший, який створив тканину нирок і печінки на орбіті.

Згідно із заявою компанії Auxilium Biotechnologies, це досягнення свідчить про те, що в космосі можна створювати виробничі центри для розробки біотехнологій та передових матеріалів, необхідних для регенеративної медицини.

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