Астрономы впервые обнаружили Луну вне Солнечной системы: возможно, это нечто более странное

По словам ученых, систему из двух объектов сложно описать, используя такие термины, как “планета” и “спутник”.

На сегодня астрономы обнаружили уже более 6000 планет вне Солнечной системы, которые называются экзопланетами. У 5 планет Солнечной системы, кроме Земли, есть спутники, то есть своя собственная Луна и не одна. Но до сих пор астрономы не обнаружили ни одного спутника у экзопланеты, которые еще называют экзоспутниками иди экзолунами. Хотя считается, что они должны существовать. При изучении звездной системы CD-35 2722 с помощью Очень большого телескопа (VLT) астрономы обнаружили объект, который может быть экзолуной, или же он может заставить ученых переосмыслить определение того, что такое "спутник" и что такое "планета". Результаты исследования опубликованы в журнале Nature, пишет Space.

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Звезда CD-35 2722, имеющая в 2 раза меньшую массу, чем Солнце, находится на расстоянии 73 световых года от нас. Вокруг этой звезды вращается коричневый карлик. Такие объекты еще называют неудачными звездами, ведь они рождаются как звезды, но превращаются в настоящую звезду. Им не хватает массы для запуска термоядерного синтеза водорода в гелий в ядре. Масса коричневых карликов больше массы самых больших планет, но меньше массы самых маленьких звезд. Обычно масса коричневых карликов находится в диапазоне от 0,013 до 0,08 масс Солнца или от 13 до 80 масс Юпитера.

Обнаруженный объект является спутником, но он вращается вокруг коричневого карлика, а не вокруг планеты, как это происходит в Солнечной системе. Ученые говорят, то эти два объекта сложно описать, используя такие термины, как "планета" и "спутник". Экзоспутник достаточно массивный, чтобы быть планетой, но он не вращается вокруг звезды, хотя он вращается вокруг объекта, который вращается вокруг звезды.

Астрономы говорят, что они называют этот объект экзолуной, хотя он не похож на каменистые миры, которые вращаются вокруг планет в Солнечной системе. Сложность в определении статуса этого объекта состоит в том, что нужно точно определить, что можно называть "луной".

Данный экзоспутник является огромным газовым объектом, который вращается вокруг объекта, масса которого в несколько раз больше массы Юпитера. В Солнечной системе существует четкое разграничение между планетами и Солнцем, поэтому определение таких понятий, как спутник планеты не представляет сложности. В системе CD-35 2722 все становится гораздо сложнее для описания.

Но астрономы говорят, что это первый обнаруженный экзоспутник, независимо от того, что ждет его в будущем в плане классификации.

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