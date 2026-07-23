Бачить 30% Землі: секрет китайського супутника-шпигуна полягає в рідкісному металі

Супутник Ludi Tance 4-01 використовує напівпровідники з нітриду галію, що дозволяє йому здійснювати постійне спостереження за однією третиною поверхні Землі.

У 2023 році Китай запустив у космос унікальний радіолокаційний супутник Ludi Tance 4-01, який може цілодобово здійснювати спостереження за однією третиною поверхні нашої планети. Унікальні можливості супутника поставили в глухий кут багатьох дослідників у США, які не змогли відтворити цю революційну технологію. Тепер нове дослідження, опубліковане в журналі Journal of Microwaves, показало, що секрет успіху супутника-шпигуна полягає в тому, що він використовує для роботи нітрид галію. Галій — дуже рідкісний метал, і його виробництво контролює Китай, пише Gizmodo.

Ludi Tance 4-01 — це перший у світі й поки що єдиний радіолокаційний супутник із синтезованою апертурою, який перебуває на геосинхронній орбіті на висоті приблизно 36 000 км. Це дозволяє китайському супутнику здійснювати постійне спостереження за Азіатсько-Тихоокеанським регіоном.

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Зазвичай радіолокаційні супутники знаходяться на висоті близько 600 кілометрів на низькій навколоземній орбіті. Це пов’язано з тим, що потужність радіолокаційного сигналу починає зменшуватися із збільшенням відстані супутника від Землі. Водночас супутники, що знаходяться на геосинхронній орбіті, можуть спостерігати за набагато більшою площею нашої планети. Для того щоб створювати якісні зображення поверхні, як це роблять супутники на низькій навколоземній орбіті, більш віддаленим апаратам потрібно більше енергії для передачі сигналу.

Згідно з дослідженням, супутник Ludi Tance 4-01 використовує нітрид галію для живлення своїх твердотільних підсилювачів, які надсилають електромагнітні хвилі на його радар із синтезованою апертурою. Оскільки супутник знаходиться дуже далеко, йому потрібна більш потужна мікрохвильова передача для отримання якісних радіолокаційних зображень. Кожен із твердотільних підсилювачів супутника генерує 800 ват, а разом вони виробляють до 18 000 ват.

Більша частина галію видобувається під час промислового виробництва алюмінію. Найбільшим виробником алюмінію у світі є Китай, який також контролює постачання понад 95 % світових запасів галію. При цьому більшу частину галію Китай не продає іншим країнам. Країна обмежила постачання галію на світовий ринок у 2023 році одразу після запуску Ludi Tance 4-01.

Хоча Китай стверджує, що цей супутник призначений для спостереження за погодою, реагування на стихійні лиха та проведення сільськогосподарських досліджень, американські військові стурбовані неперевершеними можливостями супутника у сфері спостереження за поверхнею Землі.

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