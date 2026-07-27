241 день і 164 мільйони кілометрів на орбіті: 3 астронавти повернулися з МКС на Землю (відео)

У степу в Казахстані приземлився космічний корабель "Союз" з астронавтом NASA та двома астронавтами з РФ. Вони провели в космосі 8 місяців.

Американський астронавт та двоє росіян завершили свою місію на Міжнародній космічній станції (МКС), яка тривала 241 день, приземлившись на Землю в неділю, 26 липня, повідомляє Space.

Космічний корабель "Союз МС-28" відстикувався від МКС о 10:03 за київським часом і вже через 3 години 24 хвилини успішно приземлився у степу в Казахстані. На Землю після 8 місяців перебування в космосі повернулися астронавт NASA Крістофер Вільямс, а також росіяни Сергій Кудь-Сверчков і Сергій Мікаєв.

Напередодні вильоту Кудь-Сверчков передав управління МКС астронавтці NASA Джессіці Мейр. Потім троє астронавтів перейшли до російського модуля "Світанок" і пересіли на космічний корабель "Союз". У суботу ввечері вони закрили люк між МКС і "Союзом" та підготувалися до вильоту додому.

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Крістофер Вільямс (ліворуч), Сергій Кудь-Сверчков (у центрі) та Сергій Мікаєв усередині космічного корабля "Союз МС-28" після приземлення в Казахстані в неділю, 26 липня 2026 року Фото: solar-system

За час перебування в космосі три астронавти здійснили 3856 обертів навколо Землі та подолали понад 164 мільйони кілометрів.

"Союз МС-28" вирушив у космос 27 листопада 2025 року. Тоді вперше у космос полетіли Вільямс і Мікаєв. Кудь-Сверчков вирушив на орбіту вже вдруге. Наразі цей астронавт перебував у космосі 426 днів і 9 хвилин.

Вільямс здійснив два виходи у відкритий космос для ремонту та модернізації МКС, а Кудь-Сверчков і Мікаєв здійснили один вихід для технічного обслуговування російського сегмента орбітальної станції.

Вільямс повернеться до Космічного центру НАСА імені Джонсона в Х'юстоні, а росіян відправлять до Москви.

На борту МКС з середини лютого перебувають астронавти місії Crew-12, які повернуться на Землю в середині вересня. Це Джессіка Мейр і Джек Хетевей з NASA, Софі Адено з Європейського космічного агентства та росіянин Андрій Федяєв.

Також на МКС перебувають астронавти місії "Союз МС-29" Аніл Менон із NASA та представники "Роскосмосу" Петро Дубров і Анна Кікіна, які прибули на орбіту раніше, у липні.

Нагадуємо, що США та Росія продовжують тісно співпрацювати на МКС. Зокрема, це стосується спільних запусків астронавтів обох країн на орбіту, які відбуваються або на російських кораблях "Союз", або на кораблях Crew Dragon американської компанії SpaceX.

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