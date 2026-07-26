Найбільша ракета у світі вперше здійснила м'яку посадку: нові Starlink у космосі (відео)

Ракета Starship компанії SpaceX здійснила найм'якше приводнення за всю історію запусків під час 13-го випробувального польоту.

Після двох невдалих спроб запустити в космос найбільшу й найпотужнішу ракету у світі — Starship V3 — компанії SpaceX все ж таки це вдалося. 25 липня о 1:51 за київським часом ракета Starship V3 висотою 122 метри, що складається з двох багаторазових ступенів Super Heavy і Ship, вирушила в суборбітальний політ, і обидва її ступені успішно повернулися назад. Вперше у космос було виведено супутники Starlink нового покоління, пише Space.

13-й випробувальний політ ракети Starship і другий політ її третьої версії, Starship V3, було визнано практично повністю успішним. Ракета стартувала з космодрому в штаті Техас. Незабаром після запуску нижній ступінь ракети, прискорювач Super Heavy, приводнився в Мексиканській затоці.

Відео дня

13-й випробувальний політ ракети Starship і другий політ її третьої версії, Starship V3, було визнано практично повністю успішним Фото: SpaceX

Хоча під час спуску спрацювали не всі двигуни, і перший ступінь приводнився більш різко, ніж планувалося. Під час попереднього випробування прискорювач Super Heavy вибухнув.

Перший ступінь Ship здійснив суборбітальний політ. Вона не досягла низької навколоземної орбіти (це й не планувалося), продемонструвала успішний повторний запуск своїх двигунів (це буде необхідно для виходу на вищу орбіту) і приводнилася в Індійському океані. Вперше за весь час запусків верхній ступінь ракети Starship не вибухнув після приводнення, а здійснив, як заявили в SpaceX, найм’якше приводнення. Після повернення Ship передала дані про стан своїх двигунів і систем, які залишилися цілими.

Вперше за всю історію запусків верхній ступінь ракети Starship не вибухнув після приводнення, а здійснив, як заявили в SpaceX, найм"якше приводнення Фото: SpaceX

13-й випробувальний політ ракети Starship тривав трохи більше години. Важливо зазначити, що ракета вперше вивела в космос супутники Starlink нового покоління. Вони зможуть забезпечити швидший доступ до інтернету. Щоправда, 20 супутників не залишилися в космосі. Вони впали на Землю і згоріли) через свою суборбітальну траєкторію польоту. Але це відповідало плану місії.

SpaceX розробляє Starship як повністю багаторазову ракету, яка зможе виводити на низьку навколоземну орбіту вантажі та астронавтів, а також доставляти їх на Місяць, а в майбутньому — і на Марс.

Верхній ступінь ракети Starship, згідно з планом NASA, буде використано як посадковий модуль для астронавтів, які висадяться на Місяці у 2028 році. Якщо все піде за планом у SpaceX та NASA.

Інші новини науки