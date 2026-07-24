Нещасливе число 13: запуск найбільшої ракети у світі скасували вдруге поспіль (відео)

Компанія SpaceX знову провела надзвичайно важливе випробування ракети Starship V3, яка має доправити астронавтів NASA на Місяць.

24 липня о 1:45 за київським часом з космодрому компанії SpaceX у штаті Техас мав відбутися запуск найбільшої та найпотужнішої ракети у світі — Starship V3. Цей запуск скасували, і це вже друге скасування за тиждень. Випробувальний політ під номером 13 є дуже важливим для SpaceX, і ось чому, пише Space.

Наступна спроба запустити ракету Starship у космос відбудеться 25 липня о 1:45 за київським часом

SpaceX скасувала 13-й політ ракети Starship через погодні умови, які не дозволили здійснити запуск. Минулого разу, 17 липня, запуск зупинили в останню секунду через виявлені проблеми з двигунами нижнього ступеня ракети, як уже писав "Фокус".

Минулого разу, 17 липня, запуск було зупинено в останню секунду через виявлені проблеми з двигунами нижнього ступеня ракети

У компанії Ілона Маска повідомили, що нова спроба запустити ракету Starship у космос із двадцятьма супутниками Starlink нового покоління на борту відбудеться 25 липня о 1:45 за київським часом. За цим запуском можна стежити в прямому ефірі, перейшовши за посиланням вище.

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Хоча це буде 13-й політ ракети Starship загалом, але це лише другий запуск новітньої версії — Starship V3. Перший політ цієї версії відбувся у травні цього року.

Тоді не все пішло за планом. Starship, висотою 122 метри, здатна виводити на орбіту 110 тонн корисного навантаження, складається з двох ступенів: нижнього під назвою Super Heavy та верхнього під назвою Ship. Обидва ступені ракети є багаторазовими, тобто після запуску вони повертаються назад. У травні ступінь Ship вивела на орбіту супутники Starlink і приводнилася в Індійському океані, а ось Super Heavy не змогла здійснити посадку і розбилася в Мексиканській затоці.

Starship, висотою 122 метри, здатна виводити на орбіту 110 тонн корисного навантаження, складається з двох ступенів: нижнього під назвою Super Heavy та верхнього під назвою Ship Фото: SpaceX

Для SpaceX 13-й політ має вирішальне значення, оскільки компанія хоче продемонструвати, що обидва ступені ракети Starship V3 працюють належним чином і їх дійсно можна використовувати багаторазово для запусків у космос. Згідно з планом, обидва ступені ракети після запуску мають приводнитися в тих самих місцях, що й у травні. Під час наступного випробування планується посадити обидва ступені ракети Starship V3 на спеціальні посадкові майданчики.

Starship V3 — це перша версія найпотужнішої ракети у світі, яка готова до виконання складних місій у космосі. Компанія SpaceX вважає, що ця ракета може спричинити революцію у космічних польотах, адже вона дозволить ефективніше та дешевше літати на Місяць і Марс.

Верхній ступінь Starship V3 візьме участь у місії NASA "Артеміда-3" у 2027 році, під час якої відбудеться випробування місячних посадкових модулів для астронавтів. Також вона має доставити астронавтів NASA на поверхню Місяця у 2028 році в рамках місії "Артеміда-4". Терміни наближаються, а тому SpaceX потрібно продемонструвати, що Starship V3 готова до цих та інших місій у космос.

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