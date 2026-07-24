Несчастливое число 13: запуск самой большой ракеты в мире отменили второй раз подряд (видео)

Компания SpaceX снова перенесла критически важное испытание ракеты Starship V3, которая должна доставить астронавтов NASA на Луну.

24 июля в 1:45 по киевскому времени с космодрома компании SpaceX в штате Техас должен был состоятся запуск самой большой и мощной ракеты в мире — Starship V3. Этот запуск отменили и это уже вторая отмена за неделю. Испытательный полет под номером 13 является очень важным для SpaceX и вот почему, пишет Space.

овая попытка отправить ракету Starship в космос состоится 25 июля в 1:45 по киевскому времени

SpaceX отменила 13-й полет ракеты Starship из-за погодных условий, которые не позволили осуществить запуск. Прошлый раз, 17 июля, запуск остановили в последнюю секунду из-за выявленных проблем с двигателями нижней ступени ракеты, как уже писал Фокус.

Прошлый раз, 17 июля, запуск остановили в последнюю секунду из-за выявленных проблем с двигателями нижней ступени ракеты

В компании Илона Маска заявили, что новая попытка отправить ракету Starship в космос, с двадцатью спутниками Starlink нового поколения на борту, состоится 25 июля в 1:45 по киевскому времени. За этим запуском можно следить в прямом эфире, перейдя по ссылке выше.

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Хотя это будет 13-й полет для ракеты Starship в целом, но это лишь второй запуск для новейшей версии – Starship V3. Первый полет данной версии состоялся в мае этого года.

Тогда не все пошло по плану. Starship, высотой 122 метра, способная выводить на орбиту 110 тонн полезной нагрузки, состоит из двух ступеней: нижней под названием Super Heavy, и верхней под названием Ship. Обе ступени ракеты являются многоразовыми, то есть после запуска они возвращаются обратно. В мае ступень Ship вывела на орбиту спутники Starlink и приводнилась в Индийском океане, а вот Super Heavy не смогла совершить посадку и разбилась в Мексиканском заливе.

Starship, высотой 122 метра, способная выводить на орбиту 110 тонн полезной нагрузки, состоит из двух ступеней: нижней под названием Super Heavy, и верхней под названием Ship Фото: SpaceX

Для SpaceX 13-полет критически важен потому, что компания хочет показать, что обе ступени ракеты Starship V3 работают так как нужно и действительно их можно использовать много раз для запусков в космос. Согласно плану, обе ступени ракеты после запуска должны приводнится в тех же местах, что в мае. Во время следующего испытания планируется посадить обе ступени ракеты Starship V3 на специальные посадочные площадки.

Starship V3 – это первый вариант самой мощной ракеты в мире, который готов для выполнения сложных миссий в космосе. SpaceX считает, что ракета может совершить революцию в космических полетах, ведь позволит эффективнее и дешевле летать на Луну и Марс.

Верхняя ступень Starship V3 будет участвовать в миссии NASA "Артемида-3" в 2027 году, когда пройдет тестирование лунных посадочных модулей для астронавтов. Также она должна доставить астронавтов NASA на поверхность Луны в 2028 году в рамках миссии "Аретмида-4". Сроки поджимают, а потому SpaceX нужно показать, что Starship V3 готова к этим и другим миссиям в космос.

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