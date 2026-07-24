Структура Чумацького Шляху сприяла утворенню континентів на Землі: що з'ясували вчені

Нове дослідження припускає, що рух Сонячної системи в нашій галактиці міг вплинути на формування перших континентів на нашій планеті.

Понад 4,5 мільярда років тому, на початку історії Сонячної системи, Земля була кулею з розплавленої гірської породи. Але протягом кількох сотень мільйонів років частини цієї кам'янистої маси затверділи й утворили перші континенти, які стали основою тих континентів, що існують зараз. Більшість вчених вважають, що жодні зовнішні чинники не вплинули на цей процес і все відбулося завдяки внутрішнім чинникам на Землі. Автори нового дослідження, опублікованого в журналі Earth and Planetary Science Letters, запропонували альтернативну теорію. Можливо, на формування континентів вплинула тривала подорож Сонячної системи по спіральних рукавах Чумацького Шляху, пише ScienceAlert.

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Сонячна система обертається навколо центру Чумацького Шляху. Повний оберт вона здійснює приблизно за 250 мільйонів років. Це означає, що Сонячна система приблизно кожні 150–200 мільйонів років проходить через спіральні рукави нашої галактики. Це більш щільні структури, наповнені газом і пилом, де народжуються нові зірки.

Спіральні рукави Чумацького Шляху Фото: Titan

Сонячна система оточена хмарою Оорта. Це сферична структура, що складається з крижаних об’єктів. За словами вчених, коли Сонячна система рухається через спіральні рукави Чумацького Шляху, гравітаційні взаємодії можуть вибивати об’єкти з хмари Оорта й відправляти їх ближче до Сонця.

Дослідники стверджують, що ці об’єкти завдали потужних ударів по ранній Землі й могли сприяти утворенню перших стабільних фрагментів континентальної кори. Саме з них зрештою утворилися сучасні континенти.

За словами вчених, коли Сонячна система рухається крізь спіральні рукави Чумацького Шляху, гравітаційні взаємодії можуть вибивати об"єкти з хмари Оорта та відправляти їх ближче до Сонця Фото: space.com

На Землі залишилося дуже мало свідчень того, що відбувалося з планетою понад 4 мільярди років тому. Більша частина стародавньої земної кори була зруйнована або змінена до невпізнання. І все ж дані про давню історію Землі можна знайти в надзвичайно міцному мінералі під назвою циркон. У деяких стародавніх гірських породах збереглися крихітні кристали циркону, і вони містять ізотопні дані про хімічне середовище, в якому утворилися. Вимірюючи зміни ізотопів таких елементів, як гафній і кисень, усередині кристалів циркону, вчені змогли зрозуміти, коли і як розвивалася континентальна кора мільярди років тому.

Вчені порівняли дані, отримані під час дослідження ізотопного складу циркону, з часом проходження Сонячної системи через спіральні рукави та часом відомих астероїдних бомбардувань Землі. Ці дані засвідчили існування повторюваних епізодів формування континентальної кори на Землі, які неодноразово збігалися з часом проходження Сонячної системи через спіральні рукави Чумацького Шляху.

Вчені стверджують, що це лише теорія, але, можливо, саме структура нашої галактики сприяла утворенню перших континентів на Землі.

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