Найпотужніший прискорювач частинок: у Чумацькому Шляху виявлено космічний Великий адронний колайдер

Астрофізики виявили найпотужніший із природних прискорювачів частинок у нашій галактиці.

Вчені виявили космічний прискорювач частинок, який генерує протони з найвищою енергією в нашій галактиці. Це відкриття може пролити світло на природу космічних променів. Результати дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal, пише SciTechDaily.

По всій нашій галактиці Чумацький Шлях мчать заряджені частинки з настільки високою енергією, яку не може надати цим частинкам навіть найпотужніший прискорювач частинок на Землі — Великий адронний колайдер. Ці частинки, відомі як космічні промені, складаються переважно з протонів і невеликої кількості електронів. Тепер вчені виявили природний прискорювач частинок у космосі, що створює найвисокоенергетичніші протони космічних променів. Такі об’єкти називаються певатронами, і найпотужніший із них розташований неподалік від зірки Альтаїр, приблизно за 17 світлових років від нас.

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Джерело протонів з найвищою енергією у Чумацькому Шляху називається LHAASO J1912+1014u і являє собою туманність, утворену вітром пульсара — різновиду нейтронної зірки. Результати дослідження допоможуть пояснити походження та поведінку високоенергетичних частинок космічних променів, які заповнюють галактику. У Чумацькому Шляху можуть ховатися ще десятки подібних певатронів.

За словами вчених, LHAASO J1912+1014u — це протонний певатрон, що генерує космічні промені. З'ясувати, що це найпотужніший природний прискорювач частинок, вдалося завдяки гамма-випромінюванню, яке створюють протони, коли стикаються з міжзоряним газом. Аналізуючи це електромагнітне випромінювання, астрофізики змогли знайти джерело високоенергетичних протонів. Як показало дослідження, LHAASO J1912+1014u генерує протони з енергією понад 0,1 петаелектронвольт (ПеВ).

Енергія частинок космічних променів вимірюється в електронвольтах — це енергія, яку електрон отримує, коли переходить зі стану спокою та збільшує свій електричний потенціал на один вольт. Найвища енергія космічних променів може досягати й перевищувати один квадрильйон електронвольт (одиниця з 15 нулями) або один петаелектронвольт.

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