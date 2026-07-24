Самый мощный ускоритель частиц: в Млечном Пути обнаружен космический Большой адронный коллайдер

Астрофизики обнаружили самый мощный из естественных ускорителей частиц в нашей галактике.

Ученые обнаружили космический ускоритель частиц, создающий протоны с самой высокой энергией в нашей галактике. Это открытие может прояснить природу космических лучей. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal, пишет SciTechDaily.

По всей нашей галактике Млечный Путь проносятся заряженные частицы с настолько высокой энергией, которую не может придать этим частицам даже самый мощный ускоритель частиц на Земле – Большой адронный коллайдер. Эти частицы, известные как космические лучи, состоят в основном из протонов и небольшого количества электронов. Теперь ученые обнаружили естественный ускоритель частиц в космосе, создающий самые высокоэнергетические протоны космический лучей. Такие объекты называются певатрон и самый мощный из них находится недалеко от звезды Альтаир, примерно в 17 световых годах от нас.

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Источник протонов с самой высокой энергией в Млечном Пути называется LHAASO J1912+1014u и представляет собой туманность. Созданную ветром пульсара, разновидности нейтронной звезды. Результаты исследования помогут объяснить происхождение и поведение высокоэнергетических частиц космических лучей, которые заполняют галактику. В Млечном Пути может скрываться еще десятки подобных певатронов.

По словам ученых LHAASO J1912+1014u — это протонный певатрон, генерирующий космические лучи. Выяснить, что это самый мощный природный ускоритель частиц удалось благодаря гамма-излучению, которое создают протоны, когда сталкиваются с межзвездным газом. Отлеживая это электромагнитное излучение астрофизики смогли найти источник высокоэнергетических протонов. Как показало исследование LHAASO J1912+1014u создает протоны с энергией выше 0,1 петаэлектронвольт (ПэВ).

Энергия частиц космических лучей измеряется электронвольтах – это энергия, которую электрон получает, когда переходит из состояния покоя и увеличивает свой электрический потенциал на один вольт. Наивысшая энергия космических лучей может достигать и превышать один квадриллион электронвольт (единица с 15 нулями) или один петаэлектронвольт.

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