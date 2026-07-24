Марсианский "корабль-призрак": японский зонд может встретить в космосе не астероид (фото)

Космический аппарат “Хаябуса-2” направляется к астероиду 1998 KY26, чтобы взять образцы его горной породы. Но ученые считают, что на самом деле это давно потерянный марсианский космический аппарат.

Новое исследование предполагает, что когда японский зонд "Хаябуса-2" приблизится к астероиду 1998 KY26, то может оказаться, что этот объект имеет технологическое происхождение. Ученые назвали причины, почему это может произойти. Но правду мы узнаем только в 2031 году. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Sky at Night Magazine.

Фотография астероида 1998 KY26 Фото: ESO

Космический аппарат "Хаябуса-2" впервые в истории в 2020 году доставил на Землю образцы с астероида. Эти космическим камнем стал астероид Рюгу. Затем миссия зонда была расширена и его отправили взять образцы с поверхности странного астероида 1998 KY26 шириной всего 11 метров. Он имеет необычайно высокий уровень отражения солнечного света — 50% (для сравнения Луна отражает лишь 12%) и чрезвычайно быстрое вращение вокруг своей оси – один оборот каждые 5 минут. Зонд "Хаябуса-2" должен приземлиться на астероид в 2031 году.

Відео дня

Зонд "Хаябуса-2" должен приземлиться на астероид 1998 KY26 в 2031 году Фото: space.com

Некоторые ученые указывают еще на одну особенность астероида – кажется, он имеет не гравитационное ускорение. Таким образом этот астероид может быть темной кометой. Это объекты, обнаруженные впервые 3 года назад, которые меняют свои траектории движения подобно кометам, хотя кометных хвостов, то есть сильных выбросов газа у них не обнаружено.

В то же время авторы нового исследования предполагают, что на самом деле астероид 1998 KY26 является искусственно созданным объектом. Если точнее, то давно потерянным советским космическим аппаратом "Фобос-1", который в 1988 году изучал Марс и его спутник Фобос. С ним была потеряна связь и с тех пор он скитается по космосу.

Зонд "Фобос-1". Иллюстрация Фото: BBC

Ученые указывают на то, что ширина зонда "Фобос-1" вместе с солнечными панелями составляет 10 метров, что примерно соответствует предполагаемому размеру 1998 KY26. У космического аппарата высокая способность отражать солнечный свет, а потому объект такой яркий. Не гравитационное ускорение объекта объясняется давлением солнечного излучения.

Поэтому, как считают ученые, в 2031 году зонд "Хаябуса-2" на самом деле встретит не астероид, а космический аппарат. Это достаточно спорное утверждение, ведь многие ученые уверены в существовании астероида 1998 KY26.

Другие новости науки