Увеличивает размер Вселенной: таинственной энергии не существует, утверждают астрономы

Новое исследование предполагает, что расширение Вселенной не ускоряется, а значит для его объяснения нет необходимости в существовании темной энергии.

Темная энергия, возможно, на самом деле не существует. К такому выводу пришли ученые из Оксфордского университета. Они утверждают, что не только не существует этой таинственной энергии, но и расширение Вселенной не ускоряется. Это противоречит основной космологической модели, которая описывает эволюцию Вселенной с момента Большого взрыва 13,8 миллиардов лет назад. Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пишет New Scientist.

С 1929 года астрономам известно, что Вселенная не является статично, а постоянно расширяется. Все галактики постоянно удаляются от нас, а самые далекие галактики удаляются от нас с невероятно огромной скоростью. До конца 90-х годов прошлого века ученые считали, что расширение Вселенной происходит примерно с постоянной скоростью. Но затем новые наблюдения за сверхновыми типа Ia (это звездные взрывы, имеющие постоянную яркость) показали, что это не так.

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Астрономы измерили положение этих сверхновых и объявили, что скорость, с которой самые далекие галактики удаляются от нас, увеличивается. Чтобы это объяснить, ученые решили, что существует таинственный вид энергии, который ускоряет расширение космоса. Его назвали темной энергией. Почти 30 лет темная энергия является ключевой составляющей главной космологической модели Вселенной, хотя ее природа остается загадкой.

Авторы нового исследования пришли к выводу, что на самом деле Вселенная не расширяется с ускорением, а значит нет необходимости в существовании темной энергии для объяснения этого явления.

Ученые использовали самый полный на сегодня набор данных о сверхновых, включающий более 1700 таких звездных взрывов. Исследователи пришли к выводу, что сверхновые типа Ia не являются надежным маркером того, что расширение космоса ускоряется.

Они обнаружили, что сверхновые кажутся более тусклыми, когда они образуются на более ранних стадиях жизни галактики. Из-за того, сколько времени требуется свету для прохождения через Вселенную, свет, который мы видим от далеких галактик, исходит от них, когда они были намного моложе. Если в этих молодых галактиках постоянно возникали более тусклые сверхновые, то привело к тому, что астрономы неправильно рассчитали расстояние до них, а значит неправильно оценили скорость расширения космоса, считают ученые.

Таким образом, возможно, расширение Вселенной, вовсе не ускоряется, значит темной энергии не существует. Если это предположение получит больше доказательств, то это полностью изменит нашей представление о космосе.

Но ученые, не принимавшие участие в исследовании, относятся скептически к его результатам и считают, что это очень спорное утверждение, которое должно иметь более вескую доказательную базу. Стоит отметить, что за последние 10 лет это уже не первое исследование, которое утверждает, что темной энергии не существует. Также напомним, что в начале XX века Альберт Эйнштейн утверждал, что Вселенная не расширяется, но затем признал свою ошибку.

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