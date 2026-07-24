Збільшує розмір Всесвіту: таємничої енергії не існує, стверджують астрономи

Нове дослідження припускає, що розширення Всесвіту не прискорюється, а отже, для його пояснення немає необхідності в існуванні темної енергії.

Темна енергія, можливо, насправді не існує. До такого висновку дійшли вчені з Оксфордського університету. Вони стверджують, що не тільки цієї таємничої енергії не існує, але й розширення Всесвіту не прискорюється. Це суперечить основній космологічній моделі, яка описує еволюцію Всесвіту з моменту Великого вибуху 13,8 мільярдів років тому. Дослідження опубліковано в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пише New Scientist.

З 1929 року астрономам відомо, що Всесвіт не є статичним, а постійно розширюється. Усі галактики постійно віддаляються від нас, а найвіддаленіші галактики віддаляються від нас з неймовірно великою швидкістю. До кінця 90-х років минулого століття вчені вважали, що розширення Всесвіту відбувається приблизно з постійною швидкістю. Але потім нові спостереження за надновими типу Ia (це зоряні вибухи, що мають постійну яскравість) показали, що це не так.

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Астрономи виміряли положення цих наднових і заявили, що швидкість, з якою найвіддаленіші галактики віддаляються від нас, зростає. Щоб це пояснити, вчені дійшли висновку, що існує таємничий вид енергії, який прискорює розширення космосу. Її назвали темною енергією. Майже 30 років темна енергія є ключовою складовою головної космологічної моделі Всесвіту, хоча її природа залишається загадкою.

Автори нового дослідження дійшли висновку, що насправді Всесвіт не розширюється з прискоренням, а отже, немає необхідності в існуванні темної енергії для пояснення цього явища.

Вчені використали найповніший на сьогодні набір даних про наднові, що включає понад 1700 таких зоряних вибухів. Дослідники дійшли висновку, що наднові типу Ia не є надійним показником того, що розширення космосу прискорюється.

Вони виявили, що наднові здаються тьмянішими, коли вони утворюються на більш ранніх стадіях життя галактики. Через те, скільки часу потрібно світлу, щоб пройти через Всесвіт, світло, яке ми бачимо від далеких галактик, походить від них, коли вони були набагато молодшими. Якщо в цих молодих галактиках постійно виникали тьмяніші наднові, то це призвело до того, що астрономи неправильно розрахували відстань до них, а отже, неправильно оцінили швидкість розширення космосу, вважають вчені.

Отже, можливо, розширення Всесвіту зовсім не прискорюється, а отже, темної енергії не існує. Якщо це припущення знайде більше підтверджень, то це повністю змінить наше уявлення про космос.

Однак вчені, які не брали участі в дослідженні, ставляться скептично до його результатів і вважають, що це дуже суперечливе твердження, яке має ґрунтуватися на більш переконливих доказах. Варто зазначити, що за останні 10 років це вже не перше дослідження, яке стверджує, що темної енергії не існує. Також нагадаємо, що на початку XX століття Альберт Ейнштейн стверджував, що Всесвіт не розширюється, але потім визнав свою помилку.

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