Астронавты NASA могут не вернуться с Луны после исторической высадки: названа проблема

Участник лунной миссии “Артемида-2” Виктор Гловер высказал свое мнение о планах NASA по высадке астронавтов на Луну в 2028 году.

Южный полюс Луны является приоритетным для NASA местом для будущей высадки астронавтов в рамках миссии "Артемида-4" в 2028 году. Но астронавт Виктор Гловер, который совершил облет Луны в апреле 2026 года в рамках миссии "Артемида-2" считает, что нужно выбрать другое место для посадки – экватор Луны. Но NASA может не согласиться с такими доводами, пишет Space.

На южном полюсе Луны находятся многочисленные залежи водяного льда, из которого можно добыть воду для питья, а также кислород и водород для создания ракетного топлива. Поэтому NASA собирается высадить астронавтов через два года именно в районе южного полюса. В дальнейшем там планируется построить первую базу.

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Виктор Гловер Фото: NASA

На самом деле NASA очень спешит с этой миссией. Дело в том, что Китай также планирует высадить своих астронавтов в районе южного полюса Луны до 2030 года. В США боятся, что Китай не только первым совершит такую посадку в XXI веке, но и заявит свои права на данную лунную территорию до того, как там окажутся американские астронавты.

У NASA уже разработана траектория посадки лунного модуля на поверхность Луны в районе южного полюса, а также создало план движения для космического корабля на сильно вытянутой полярной орбите вокруг Луны. С этого корабля астронавты перейдут в посадочный модуль и совершат посадку на поверхность Луны. Но орбита космического корабля позволяет астронавтам покинуть южный полюс Луны лишь раз в неделю. Значит в случае чрезвычайной ситуации они не смогут улететь домой.

Южный полюс Луны Фото: NASA

Виктор Гловер говорит, что в случае возникновения проблем со здоровьем у астронавтов, требующих эвакуации, участников исторической посадки на Луну спасти не получится.

"Вы застрянете на Луне на неделю и мне не нравится такой план", — говорит Гловер.

Вместо этого астронавт NASA предлагает совершить первую с 1972 года посадку астронавтов на Луну в районе экватора спутника Земли. Этот районе дает много преимуществ для пилотируемой лунной миссии. Если на южном полюсе Луны есть много мест, куда не попадает солнечный свет, а значит могут возникнуть проблемы с питанием оборудования, то на экваторе этих проблем нет. Во-вторых, в случае чрезвычайной ситуации астронавты смогут быстр покинуть Луну и вернуться на Землю.

Гловер считает, что США не нужно спешить первыми оказаться на южном полюсе Луны, ведь можно опередить Китай и первыми высадиться на поверхности спутника Земли, но в другом месте. А уже позже совершить высадку в районе южного полюса.

Примет ли NASA совет Гловера, будет зависеть от того, что будет приоритетом для США: опередить Китай на южном полюсе Луны или же просто опередить в плане высадки астронавтов на поверхности Луны. Хотя NASA в любом случае может не согласиться с доводами участника миссии "Артемида-2".

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