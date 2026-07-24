Астронавти NASA можуть не повернутися з Місяця після історичної висадки: названо проблему

Учасник місячної місії "Артеміда-2" Віктор Гловер висловив свою думку щодо планів NASA щодо висадки астронавтів на Місяць у 2028 році.

Південний полюс Місяця є пріоритетним для NASA місцем для майбутньої висадки астронавтів у рамках місії "Артеміда-4" у 2028 році. Однак астронавт Віктор Гловер, який здійснив обліт Місяця у квітні 2026 року в рамках місії "Артеміда-2", вважає, що слід обрати інше місце для посадки — екватор Місяця. Однак NASA може не погодитися з такими аргументами, пише Space.

На південному полюсі Місяця знаходяться численні поклади водяного льоду, з якого можна добувати воду для пиття, а також кисень і водень для виробництва ракетного палива. Тому NASA планує висадити астронавтів через два роки саме в районі південного полюса. Надалі там планується побудувати першу базу.

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Віктор Гловер Фото: solar-system

Насправді NASA дуже поспішає з цією місією. Справа в тому, що Китай також планує висадити своїх астронавтів у районі південного полюса Місяця до 2030 року. У США побоюються, що Китай не тільки першим здійснить таку посадку у XXI столітті, а й заявить свої права на цю місячну територію до того, як туди потраплять американські астронавти.

NASA вже розробила траєкторію посадки місячного модуля на поверхню Місяця в районі південного полюса, а також створила план руху для космічного корабля на сильно витягнутій полярній орбіті навколо Місяця. З цього корабля астронавти перейдуть у посадковий модуль і здійснять посадку на поверхню Місяця. Але орбіта космічного корабля дозволяє астронавтам покинути південний полюс Місяця лише раз на тиждень. Отже, у разі надзвичайної ситуації вони не зможуть полетіти додому.

Південний полюс Місяця Фото: solar-system

Віктор Гловер зазначає, що у разі виникнення у астронавтів проблем зі здоров’ям, які вимагатимуть евакуації, врятувати учасників історичної висадки на Місяць не вдасться.

"Ви застрягнете на Місяці на тиждень, і мені не подобається такий план", — каже Гловер.

Натомість астронавт NASA пропонує здійснити першу з 1972 року посадку астронавтів на Місяць у районі екватора супутника Землі. Цей район має чимало переваг для пілотованої місячної місії. Якщо на південному полюсі Місяця є багато місць, куди не потрапляє сонячне світло, а отже, можуть виникнути проблеми з живленням обладнання, то на екваторі цих проблем немає. По-друге, у разі надзвичайної ситуації астронавти зможуть швидко покинути Місяць і повернутися на Землю.

Гловер вважає, що США не варто поспішати першими дістатися до південного полюса Місяця, адже можна випередити Китай і першими висадитися на поверхні супутника Землі, але в іншому місці. А вже згодом здійснити висадку в районі південного полюса.

Чи прислухається NASA до поради Гловера, залежатиме від того, що стане пріоритетом для США: випередити Китай на південному полюсі Місяця чи просто випередити його в плані висадки астронавтів на поверхню Місяця. Хоча NASA в будь-якому разі може не погодитися з аргументами учасника місії "Артеміда-2".

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