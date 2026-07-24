Марсіанський "корабель-привид": японський зонд може натрапити в космосі не на астероїд (фото)

Космічний апарат "Хаябуса-2" прямує до астероїда 1998 KY26, щоб взяти зразки його гірської породи. Але вчені вважають, що насправді це давно загублений марсіанський космічний апарат.

Нове дослідження припускає, що коли японський зонд "Хаябуса-2" наблизиться до астероїда 1998 KY26, може виявитися, що цей об’єкт має технологічне походження. Вчені назвали причини, чому це може статися. Але правду ми дізнаємося лише у 2031 році. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Sky at Night Magazine.

Фотографія астероїда 1998 KY26 Фото: ESO

Космічний апарат "Хаябуса-2" у 2020 році вперше в історії доставив на Землю зразки з астероїда. Цим космічним каменем став астероїд Рюгу. Потім місію зонда було розширено, і його відправили забирати зразки з поверхні дивного астероїда 1998 KY26 шириною всього 11 метрів. Він має надзвичайно високий рівень відбиття сонячного світла — 50% (для порівняння: Місяць відбиває лише 12%) і надзвичайно швидке обертання навколо своєї осі — один оберт кожні 5 хвилин. Зонд "Хаябуса-2" має приземлитися на астероїд у 2031 році.

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Зонд "Хаябуса-2" має приземлитися на астероїд 1998 KY26 у 2031 році Фото: space.com

Деякі вчені вказують ще на одну особливість астероїда — здається, він не має гравітаційного прискорення. Таким чином, цей астероїд може бути темною кометою. Це об’єкти, виявлені вперше 3 роки тому, які змінюють свої траєкторії руху подібно до комет, хоча кометних хвостів, тобто сильних викидів газу, у них не виявлено.

Водночас автори нового дослідження припускають, що насправді астероїд 1998 KY26 є штучно створеним об’єктом. Якщо точніше, то давно загубленим радянським космічним апаратом "Фобос-1", який у 1988 році досліджував Марс і його супутник Фобос. З ним було втрачено зв’язок, і відтоді він блукає космосом.

Зонд "Фобос-1". Ілюстрація Фото: BBC

Вчені зазначають, що ширина зонда "Фобос-1" разом із сонячними панелями становить 10 метрів, що приблизно відповідає передбачуваному розміру 1998 KY26. Космічний апарат має високу здатність відбивати сонячне світло, тому об’єкт такий яскравий. Негравітаційне прискорення об’єкта пояснюється тиском сонячного випромінювання.

Тому, як вважають вчені, у 2031 році зонд "Хаябуса-2" насправді зустріне не астероїд, а космічний апарат. Це досить спірне твердження, адже багато вчених переконані в існуванні астероїда 1998 KY26.

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