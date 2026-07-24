Венера оказалась "живой" планетой: ученые обнаружили неожиданное движение (фото)

Согласно новому исследованию, Венера является геологически активной планетой. Это подтверждают особенности на поверхности очень горячей планеты.

Венера — это один из самых негостеприимных миров в Солнечной системе.Температура там поднимается выше 400 градусов Цельсия, нет воздуха, пригодного для дыхания, нет морей и океанов, а еще там огромное давление, сравнимое с давлением на глубине в несколько километров на Земле. Ученые долгое время считали Венеру "мертвой" планетой в геологическом плане. То есть там, как считалось не происходят тектонические движения. Но новое исследование, опубликованное в журнале Nature Geoscience, показывает, что "живой" мир, пишет Phys.

На основе компьютерного моделирования и данных наблюдений, полученных с помощью космического аппарата "Магеллан", который изучал планету в 1990-х годах, ученые пришли к выводу, что Венера является активной планетой в геологическом плане. То есть происходят тектонические движения и свидетельства этому находятся на поверхности Венеры. Речь идет о рифтовых долинах.

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Рифтовые долины — это длинные понижения коры, которые образуются, когда тектонические плиты расходятся в стороны. Это низменность между несколькими возвышенностями или горными хребтами, созданная под действием геологического разлома. На Земле есть рифтовые долины, но они также существуют и на Венере. При этом их длина составляет до 10 000 километров.

Рифтовые долины на Венере Фото: NASA

Считается, что рифтовые долины на Венере возникли более 100 миллионов лет назад и, следовательно, являются остатками прошлой геологической активности, которой сейчас нет на планете. Но авторы исследования говорят, что наоборот рифтовые долины указывают то, что тектоническая активность на Венере продолжается.

Исследователи использовали новую компьютерную модель, созданную на основе данных наблюдений за планетой и показали, что рифтовые долины на Венере могли образоваться относительно недавно.

Согласно исследованию, широкие хребты, известные как рифтовые склоны, образуются вдоль краев рифтовых долин, когда рифтовые долины являются молодыми или все еще активно движутся, либо только недавно остановились. При этом моделирование показывает, что эти геологические особенности на Венере расширяются быстрее, чем предполагалось: от 3 до 10 сантиметров в год.

Ученые также выяснили, что склоны рифтовых долин имеют тенденцию быстро выравниваться после прекращения тектонического движения и чем старше рифтовая система, тем менее крутыми и узкими становятся ее склоны. Но ученые обнаружили, что склоны широки и очень крутые, а значит тектоническая активность произошла недавно и может продолжаться сейчас.

Исследователи говорят, что нужны новые данные о Венере и они с нетерпением ждут запуска космических аппаратов NASA и Европейского космического агентства в начале 2030-х годов. Эти зонды должны дать более полное представление об атмосфере, поверхности и недрах Венеры.

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