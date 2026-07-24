Венера виявилася "живою" планетою: вчені виявили несподіваний рух (фото)

Згідно з новим дослідженням, Венера є геологічно активною планетою. Це підтверджують особливості поверхні цієї дуже гарячої планети.

Венера — це один із найнепривітніших світів у Сонячній системі.Температура там піднімається вище 400 градусів Цельсія, немає повітря, придатного для дихання, немає морів і океанів, а ще там величезний тиск, порівнянний з тиском на глибині в кілька кілометрів на Землі. Вчені тривалий час вважали Венеру "мертвою" планетою в геологічному плані. Тобто там, як вважалося, не відбуваються тектонічні рухи. Але нове дослідження, опубліковане в журналі Nature Geoscience, показує, що це "живий" світ, пише Phys.

На основі комп'ютерного моделювання та даних спостережень, отриманих за допомогою космічного апарата "Магеллан", який досліджував планету у 1990-х роках, вчені дійшли висновку, що Венера є геологічно активною планетою. Тобто відбуваються тектонічні рухи, і свідчення цього знаходяться на поверхні Венери. Йдеться про рифтові долини.

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Рифтові долини — це довгі заглиблення земної кори, які утворюються, коли тектонічні плити розходяться в сторони. Це низовина між кількома височинами або гірськими хребтами, що утворилася під дією геологічного розлому. На Землі є рифтові долини, але вони також існують і на Венері. При цьому їхня довжина становить до 10 000 кілометрів.

Рифтові долини на Венері Фото: solar-system

Вважається, що рифтові долини на Венері утворилися понад 100 мільйонів років тому і, отже, є залишками минулої геологічної активності, якої зараз на планеті немає. Однак автори дослідження стверджують, що, навпаки, рифтові долини свідчать про те, що тектонічна активність на Венері триває.

Дослідники використали нову комп’ютерну модель, створену на основі даних спостережень за планетою, і довели, що рифтові долини на Венері могли утворитися відносно недавно.

Згідно з дослідженням, широкі хребти, відомі як рифтові схили, утворюються вздовж країв рифтових долин, коли ці долини є молодими або все ще активно рухаються, або лише нещодавно зупинилися. При цьому моделювання показує, що ці геологічні особливості на Венері розширюються швидше, ніж передбачалося: від 3 до 10 сантиметрів на рік.

Вчені також з’ясували, що схили рифтових долин мають тенденцію швидко вирівнюватися після припинення тектонічного руху, і чим старша рифтова система, тим менш крутими та вузькими стають її схили. Однак вчені виявили, що схили широкі й дуже круті, а отже, тектонічна активність відбулася нещодавно і може тривати й зараз.

Дослідники зазначають, що потрібні нові дані про Венеру, і вони з нетерпінням чекають на запуск космічних апаратів NASA та Європейського космічного агентства на початку 2030-х років. Ці зонди мають дати більш повне уявлення про атмосферу, поверхню та надра Венери.

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