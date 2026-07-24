Структура Млечного Пути помогла создать континенты на Земле: что выяснили ученые

Новое исследование предполагает, что движение Солнечной системы по нашей галактике могло повлиять на формирование первых континентов на нашей планете.

Более 4,5 миллиардов лет назад в начале истории Солнечной системы Земля представляла собой шар из расплавленной горной породы. Но течение нескольких сотен миллионов лет части этой каменистой массы затвердели и создали первые континенты, которые стали основой тех континентов, что существуют сейчас. Большинство ученых считают, что никакие внешние факторы не повлияли на этот процесс и все произошло благодаря внутренним факторам на Земле. Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Earth and Planetary Science Letters, предложили альтернативную теорию. Возможно, на формирование континентов повлияло долгое путешествие Солнечной системы по спиральным рукавам Млечного Пути, пишет ScienceAlert.

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Солнечная система вращается вокруг центра Млечного Пути. Полный оборот она совершает примерно за 250 миллионов лет. Это значит, что Солнечная система примерно каждые 150–200 миллионов лет проходит через спиральные рукава нашей галактики. Это более плотные структуры, наполненные газом и пылью, где рождаются новые звезды.

Спиральные рукава Млечного Пути Фото: NASA/JPL

Солнечная система окружена облаком Оорта. Это сферическая структура, состоящая из ледяных объектов. По словам ученых, когда Солнечная система движется через спиральные рукава Млечного Пути, то гравитационные взаимодействия могут выбивать объекты из облака Оорта и отправлять их ближе к Солнцу.

Исследователи утверждают, что эти объекты нанесли массивные удары по ранней Земле и могли способствовать созданию первых стабильных фрагментов континентальной коры. Именно из них в конечном итоге возникли современные континенты.

По словам ученых, когда Солнечная система движется через спиральные рукава Млечного Пути, то гравитационные взаимодействия могут выбивать объекты из облака Оорта и отправлять их ближе к Солнцу Фото: space.com

На Земле осталось очень мало свидетельств того, что происходило с планетой более 4 миллиардов лет назад. Большая часть древней земной коры была разрушена или изменена до неузнаваемости. И все же данные о древней истории Земли можно найти в чрезвычайно прочном минерале под названием циркон. В некоторых древних горных породах крошечные кристаллы циркона сохранились, и они имеют изотопные данные о химической среде, в которой образовались. Измеряя изменения изотопов таких элементов, как гафний и кислород, внутри кристаллов циркона, ученые смогли понять, когда и как развивалась континентальная кора миллиарды лет назад.

Ученые сравнили данные, полученные при изучении изотопного состава циркона с временем прохождения Солнечной системы через спиральные рукава и временем известных астероидных бомбардировок Земли. Эти данные показали существование повторяющихся эпизодов формирования континентальной коры на Земле, которые неоднократно совпадали с временем прохождения Солнечной системы через спиральные рукава Млечного пути.

Ученые говорят, что это лишь теория, но, возможно, именно структура нашей галактики помогла создать первые континенты на Земле.

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