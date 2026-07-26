Самая большая ракета в мире впервые совершила мягкую посадку: новые Starlink в космосе (видео)

Ракета Starship компании SpaceX совершила самое мягкое приводнение за все время запусков во время 13-го испытательное полета.

После двух неудачных попыток отправить в космос самую большую и мощную ракету в мире Starship V3 у компании SpaceX все же это получилось. 25 июля в 1:51 по Киеву ракета Starship V3 высотой 122 метра, состоящая из двух многоразовых ступеней Super Heavy и Ship, отправилась в суборбитальный полет и обе ее ступени успешно вернулись обратно. Впервые в космос были выведены спутники Starlink нового поколения, пишет Space.

13-й испытательный полет ракеты Starship и второй полет для ее третьей версии, Starship V3, был признан практически полностью успешным. Ракета стартовала с космодрома в штате Техас. Вскоре после запуска нижняя ступень ракеты, ускоритель Super Heavy, приводнилась в Мексиканском заливе.

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13-й испытательный полет ракеты Starship и второй полет для ее третьей версии, Starship V3, был признан практически полностью успешным Фото: SpaceX

Хотя во время спуска сработали не все двигатели, и первая ступени приводнилась более жестко, чем планировалось. Во время прошлого испытания ускоритель Super Heavy взорвался.

Первая ступень Ship совершила суборбитальный полет. Она не достигла низкой околоземной орбиты (это и не планировалось), продемонстрировала успешный повторный запуск своих двигателей (это будет необходимо для выхода на более высокую орбиту) и приводнилась Индийском океане. Впервые за все время запусков верхняя ступень ракеты Starship не взорвалась после приводнения, а совершила, как заявили в SpaceX, самое мягкое приводнение. После возвращения Ship передала данные о состоянии своих двигателей и систем, которые остались целыми.

Впервые за все время запусков верхняя ступень ракеты Starship не взорвалась после приводнения, а совершила, как заявили в SpaceX, самое мягкое приводнение Фото: SpaceX

13-испытательный полет ракеты Starship длился чуть более часа. Важно отметить, что ракета впервые вывела в космос спутники Starlink нового поколения. Они смогут обеспечить более быстрый доступ к интернету. Правда 20 спутников не остались в космосе. Они упали на Землю и сгорели) из-за своей суборбитальной траектории полета. Но это соответствовало плану миссии.

SpaceX разрабатывает Starship как полностью многоразовую ракету, которая сможет выводить на низкую околоземную орбиту грузы и астронавтов, а также доставлять их на Луну, а в будущем и на Марс.

Верхняя ступень ракеты Starship, согласно плану NASA, будет использована в качестве посадочного модуля для астронавтов, которые приземлятся на Луне в 2028 году. Если все пойдет по плану у SpaceX и у NASA.

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