241 день и 164 миллиона километров на орбите: с МКС на Землю вернулись 3 астронавта (видео)

В степи в Казахстане приземлился космический корабль “Союз” с астронавтом NASA и двумя астронавтами из РФ. Они провели в космосе 8 месяцев.

Американский астронавт и двое россиян завершили свою миссию на Международной космической станции (МКС), которая продолжалась 241 день, посадкой на Землю в воскресенье, 26 июля, пишет Space.

Космический корабль "Союз МС-28" отстыковался от МКС 10:03 по Киеву и уже через 3 часа 24 минуты успешно приземлился в степи в Казахстане. На Землю после 8 месяцев пребывания в космосе вернулись астронавт NASA Кристофер Уильямс, а также россияне Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев.

Кудь-Сверчков накануне вылета передал управление МКС астронавту NASA Джессике Меир. Затем три астронавта переместились в российский модуль "Рассвет" и перешли в космический корабль "Союз". В субботу вечером они закрыли люк между МКС и "Союзом" и приготовились к вылету домой.

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Кристофер Уильямс (слева), Сергей Кудь-Сверчков (в центре) и Сергей Микаев внутри космического корабля "Союз МС-28" после приземления в Казахстане в воскресенье, 26 июля 2026 года Фото: NASA

Три астронавта за время пребывания в космосе совершили 3856 вращений вокруг Земли и преодолели более 164 миллиона километров.

"Союз МС-28" отправился в космос 27 ноября 2025 года. Тогда впервые в космос полетели Уильямс и Микаев. Кудь-Сверчков отправился на орбиту уже второй раз. Теперь этот астронавт находился в космосе 426 дней и 9 минут.

Уильямс совершил два выхода в открытый космос для ремонта и модернизации МКС, а Кудь-Сверчков и Микаев совершили один выход для технического обслуживания российского сегмента орбитальной станции.

Уильямс вернется в Космический центр NASA имени Джонсона в Хьюстоне, а россиян отправят в Москву.

На борту МКС с середины февраля находятся астронавты миссии Crew-12, которые вернутся на Землю в середине сентября. Это Джессика Меир и Джек Хэтэуэй из NASA, Софи Адено из Европейского космического агентства Софи Адено и россиянин Андрей Федяев.

Также на МКС находятся астронавты миссии "Союз МС-29" Анил Менон из NASA и представители "Роскосмоса" Петр Дубров и Анна Кикина, который прибыли на орбиту ранее в июле.

Напоминаем, что США и Россия продолжают тесное сотрудничество на МКС. В частности, это касается совместных запусков астронавтов двух стран на орбиту, которые происходят либо на российских кораблях "Союз", либо на кораблях Crew Dragon американской компании SpaceX.

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