Молния ударила в китайскую ракету, летящую в космос: что было дальше (видео)

Это уже не первый раз, когда молния попадает в космическую ракету. Один случай привел к тому, что ракета взорвалась вскоре после запуска.

На этой неделе молния ударила в китайскую ракету "Чанчжэн-3B" вскоре после запуска. Этот инцидент был запечатлен многочисленными наблюдателями. Несмотря на удар молнии, ракета успешно вывела на орбиту важный для Китая спутник связи, пишет Space.

23 июля ракета-носитель "Чанчжэн-3B" успешно стартовала с космодрома Сичан в Китае. На ее борту находился спутник связи, который нужно было вывести на геостационарную орбиту. Примерно через 30 секунд после запуска в ракету ударила молния.

Ракета-носитель "Чанчжэн-3B" успешно стартовала с космодрома Сичан в Китае. Примерно через 30 секунд после запуска в ракету ударила молния. Фото: space.com

Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация сообщила, что несмотря на удар молнии ракета "Чанчжэн-3B" вывела спутник на запланированную орбиту. С помощью этого спутника будет поддерживаться связь с китайской орбитальной станцией "Тяньгун", а также с будущими пилотируемыми миссиями Китая в космос.

Відео дня

Une fusée Longue Marche 3B vient de se prendre la foudre peu après son décollage de Xichang.

Ce n'est pas la première fusée à subir ça, la Saturn V et la Soyouz-2 ont été aussi foudroyées par exemple. Aucun échec n'est lié à la foudre... pour l'instant.pic.twitter.com/vrAqaGAnnC — Techniques Spatiales (@TechSpatiales) July 23, 2026

Это был не первый случай, когда молния ударила в ракету вскоре после запуска. В ноябре 1969 года молния ударила в ракету "Сатурн V", на борту которой находились астронавты миссии NASA "Аполлон-12". Молния ударила в ракету два раза, а потому некоторые второстепенные приборы и датчики получили сильные повреждения. Несмотря на это астронавты успешно добрались до Луны и это была вторая в истории посадка на поверхность спутника Земли.

В 2019 году молния ударила в российскую ракету-носитель "Союз" вскоре после запуска. Но ракета смогла вывести на орбиту спутник связи.

А в 1987 году после удара молнии в ракету Atlas/Centaur-67 американской компании United Launch Alliance, последняя взорвалась вскоре после запуска. После этого инцидента NASA разработала более строгие правила для запуска ракет в космос во время плохой погоды. С тех пор ни в одну американскую ракету-носитель молния не била.

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