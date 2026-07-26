Блискавка влучила в китайську ракету, що летіла в космос: що сталося далі (відео)
Це вже не вперше, коли блискавка влучає у космічну ракету. Один випадок призвів до того, що ракета вибухнула незабаром після запуску.
Цього тижня блискавка влучила в китайську ракету "Чанчжен-3B" незабаром після запуску. Цей інцидент зафіксували численні спостерігачі. Незважаючи на удар блискавки, ракета успішно вивела на орбіту важливий для Китаю супутник зв’язку, пише Space.
23 липня ракета-носій "Чанчжен-3B" успішно стартувала з космодрому Січан у Китаї. На її борту перебував супутник зв’язку, який потрібно було вивести на геостаціонарну орбіту. Приблизно через 30 секунд після запуску у ракету влучила блискавка.
Китайська аерокосмічна науково-технічна корпорація повідомила, що, незважаючи на удар блискавки, ракета "Чанчжен-3B" вивела супутник на заплановану орбіту. За допомогою цього супутника буде підтримуватися зв'язок із китайською орбітальною станцією "Тяньгун", а також із майбутніми пілотованими місіями Китаю в космос.
Une fusée Longue Marche 3B vient de se prendre la foudre peu après son décollage de Xichang.— Techniques Spatiales (@TechSpatiales) July 23, 2026
Ce n'est pas la première fusée à subir ça, la Saturn V et la Soyouz-2 ont été aussi foudroyées par exemple. Aucun échec n'est lié à la foudre... pour l'instant.pic.twitter.com/vrAqaGAnnC
Це був не перший випадок, коли блискавка влучила в ракету незабаром після запуску. У листопаді 1969 року блискавка влучила в ракету "Сатурн V", на борту якої перебували астронавти місії НАСА "Аполлон-12". Блискавка влучила в ракету двічі, через що деякі другорядні прилади та датчики зазнали значних пошкоджень. Незважаючи на це, астронавти успішно дісталися до Місяця, і це була друга в історії посадка на поверхню супутника Землі.
У 2019 році блискавка влучила в російську ракету-носій "Союз" незабаром після запуску. Проте ракета змогла вивести на орбіту супутник зв’язку.
А в 1987 році після удару блискавки в ракету Atlas/Centaur-67 американської компанії United Launch Alliance, остання вибухнула незабаром після запуску. Після цього інциденту NASA розробила більш суворі правила щодо запуску ракет у космос під час негоди. Відтоді жодна американська ракета-носій не зазнала удару блискавки.
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