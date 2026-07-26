"Инопланетяне" на Марсе: как одна фотография NASA стала космической сенсацией (фото)

50 лет назад посадочный модуль “Викинг-1” совершил посадку на Марсе и сделал снимок, который впоследствии стал одним из самых известных космических изображений всех времен.

Уже 50 лет основой для одной из главных космических теорий заговора является "Лицо на Марсе". Изображение "лица" на Красной планете привело к тому, что конспирологи до сих пор считают, что на Марсе существует или же существовала развитая внеземная цивилизация. Тем более, что рядом с "лицом" были обнаружены "пирамиды", пишет IFLScience.

20 июля 1976 года посадочный модуль миссии NASA "Викинг-1" стал первым в истории космическим аппаратом, который совершил успешную посадку на поверхность Марса. В то же время вокруг Марса начал кружить орбитальный аппарат миссии "Викинг-1". 25 июля 1976 года он сфотографировал регион Кидония на Марсе. Эта фотография вскоре стала одним из самых известных космических снимков в истории.

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Эта фотография вскоре стала одним из самых известных космических снимков в истории Фото: NASA

На изображении был виден объект, напоминавший человеческое лицо. Его так и назвали "Лицо на Марсе". На других изображения были видны структуры, напоминающие египетские пирамиды. Сторонники теории заговора заявили, что это искусственно созданные объекты и они являются признаками того, что на Марсе существует или же существовала развитая внеземная цивилизация. Эта теория заговора существует даже спустя 50 лет.

"Пирамиды" на Марсе Фото: NASA

Сейчас известно, что это что "лицо" и "пирамиды" на Марсе являются примерами столовых гор. Игра свет и тени придала им признаки того, что это могут быть искусственно созданные объекты. Так, как отмечают ученые, "Лицо на Марсе" является хорошим примером парейдолии. Это зрительная иллюзия, при которой мозг непроизвольно распознает знакомые образы (часто человеческие лица) в неодушевленных предметах или природных явлениях.

Регион Кидония на Марсе. Снимок зонда Mars Express Фото: ESA

Только в 2001 году NASA окончательно доказало, что "Лицо на Марсе" является зрительной иллюзией. Это помогли сделать более детальные фотографии зонда Mars Global Surveyor. В 2007 году космический аппарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter cделал фотографию "Лица на Марсе" с еще лучшим разрешением. Она окончательно показала, что это столовая гора. Но даже эти доказательства не убеждают коспирологов, которые продолжают настаивать на том, что на Марсе была инопланетная цивилизация.

В 2007 году космический аппарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter cделал фотографию "Лица на Марсе" с еще лучшим разрешением. Она окончательно показала, что это столовая гора Фото: NASA

Стоит отметить, что именно данные миссии "Викинг-1" впервые показали, что на Красной планете могла быть микробная жизнь в далеком прошлом. Признаки ее существования до сих пор ищут марсоходы NASA.

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