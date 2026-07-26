"Інопланетяни" на Марсі: як одна фотографія NASA стала космічною сенсацією (фото)
50 років тому посадковий модуль "Вікінг-1" здійснив посадку на Марсі та зробив знімок, який згодом став одним із найвідоміших космічних зображень усіх часів.
Вже 50 років основою однієї з головних космічних теорій змови є "Обличчя на Марсі". Зображення "обличчя" на Червоній планеті призвело до того, що конспірологи досі вважають, що на Марсі існує або ж існувала розвинена позаземна цивілізація. Тим більше, що поруч із "обличчям" були виявлені "піраміди", пише IFLScience.
20 липня 1976 року посадковий модуль місії НАСА "Вікінг-1" став першим в історії космічним апаратом, який здійснив успішну посадку на поверхню Марса. У той же час навколо Марса почав обертатися орбітальний апарат місії "Вікінг-1". 25 липня 1976 року він сфотографував регіон Кідонія на Марсі. Ця фотографія незабаром стала одним із найвідоміших космічних знімків в історії.
На знімку було видно об’єкт, що нагадував людське обличчя. Його й назвали "Обличчя на Марсі". На інших знімках були помітні структури, схожі на єгипетські піраміди. Прихильники теорії змови заявили, що це штучно створені об’єкти і вони є ознаками того, що на Марсі існує або ж існувала розвинена позаземна цивілізація. Ця теорія змови існує навіть через 50 років.
Наразі відомо, що це "обличчя" та "піраміди" на Марсі є прикладами столових гір. Гра світла та тіні надала їм ознак того, що це можуть бути штучно створені об’єкти. Так, як зазначають вчені, "Обличчя на Марсі" є хорошим прикладом парейдолії. Це зорова ілюзія, під час якої мозок мимоволі розпізнає знайомі образи (часто людські обличчя) у неживих предметах або природних явищах.
Лише у 2001 році NASA остаточно довела, що "Обличчя на Марсі" є зоровою ілюзією. Цьому сприяли більш детальні фотографії, зроблені зондом Mars Global Surveyor. У 2007 році космічний апарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter зробив фотографію "Обличчя на Марсі" з ще кращою роздільною здатністю. Вона остаточно показала, що це столова гора. Але навіть ці докази не переконують прихильників теорій змови, які продовжують наполягати на тому, що на Марсі існувала інопланетна цивілізація.
Варто зазначити, що саме дані місії "Вікінг-1" вперше продемонстрували, що на Червоній планеті в далекому минулому могло існувати мікробне життя. Ознаки його існування досі шукають марсоходи NASA.
Інші новини науки
Вчені вважають, що японський космічний апарат може зустріти в космосі не астероїд, а марсіанський "корабель-привид".
Блискавка влучила в китайську ракету, що летіла в космос: що сталося далі. Це вже не вперше, коли блискавка влучає в космічну ракету.