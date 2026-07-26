"Інопланетяни" на Марсі: як одна фотографія NASA стала космічною сенсацією (фото)

50 років тому посадковий модуль "Вікінг-1" здійснив посадку на Марсі та зробив знімок, який згодом став одним із найвідоміших космічних зображень усіх часів.

Вже 50 років основою однієї з головних космічних теорій змови є "Обличчя на Марсі". Зображення "обличчя" на Червоній планеті призвело до того, що конспірологи досі вважають, що на Марсі існує або ж існувала розвинена позаземна цивілізація. Тим більше, що поруч із "обличчям" були виявлені "піраміди", пише IFLScience.

20 липня 1976 року посадковий модуль місії НАСА "Вікінг-1" став першим в історії космічним апаратом, який здійснив успішну посадку на поверхню Марса. У той же час навколо Марса почав обертатися орбітальний апарат місії "Вікінг-1". 25 липня 1976 року він сфотографував регіон Кідонія на Марсі. Ця фотографія незабаром стала одним із найвідоміших космічних знімків в історії.

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Ця фотографія незабаром стала одним із найвідоміших космічних знімків в історії Фото: solar-system

На знімку було видно об’єкт, що нагадував людське обличчя. Його й назвали "Обличчя на Марсі". На інших знімках були помітні структури, схожі на єгипетські піраміди. Прихильники теорії змови заявили, що це штучно створені об’єкти і вони є ознаками того, що на Марсі існує або ж існувала розвинена позаземна цивілізація. Ця теорія змови існує навіть через 50 років.

"Піраміди" на Марсі Фото: solar-system

Наразі відомо, що це "обличчя" та "піраміди" на Марсі є прикладами столових гір. Гра світла та тіні надала їм ознак того, що це можуть бути штучно створені об’єкти. Так, як зазначають вчені, "Обличчя на Марсі" є хорошим прикладом парейдолії. Це зорова ілюзія, під час якої мозок мимоволі розпізнає знайомі образи (часто людські обличчя) у неживих предметах або природних явищах.

Регіон Кідонія на Марсі. Знімок зонда Mars Express Фото: ESA

Лише у 2001 році NASA остаточно довела, що "Обличчя на Марсі" є зоровою ілюзією. Цьому сприяли більш детальні фотографії, зроблені зондом Mars Global Surveyor. У 2007 році космічний апарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter зробив фотографію "Обличчя на Марсі" з ще кращою роздільною здатністю. Вона остаточно показала, що це столова гора. Але навіть ці докази не переконують прихильників теорій змови, які продовжують наполягати на тому, що на Марсі існувала інопланетна цивілізація.

У 2007 році космічний апарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter зробив знімок "Обличчя на Марсі" з ще кращою роздільною здатністю. Він остаточно довів, що це столова гора Фото: solar-system

Варто зазначити, що саме дані місії "Вікінг-1" вперше продемонстрували, що на Червоній планеті в далекому минулому могло існувати мікробне життя. Ознаки його існування досі шукають марсоходи NASA.

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