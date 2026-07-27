Як з'явилися найбільші галактики: вчені спостерігали цей процес у космосі (фото)

Астрономи спостерігали за процесом формування величезної галактики через 1,2 мільярда років після Великого вибуху.

Вчені виявили невелику групу з шести молодих галактик, які утворилися через 1,2 мільярда років після Великого вибуху. Таким чином астрономи отримали рідкісний доказ теорії про те, як сформувалися найбільші галактики у Всесвіті. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Phys.

Основна космологічна модель, яка описує еволюцію Всесвіту від Великого вибуху 13,8 млрд років тому до наших днів, передбачає, що галактики утворюються переважно шляхом злиття. Це означає, що величезні галактики утворюються внаслідок злиття дрібніших галактик. Вони утворюють групу, розташовану дуже близько одна до одної, і пов’язані між собою.

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Тепер астрономи отримали рідкісну нагоду підтвердити теорію формування величезних галактик за допомогою групи невеликих галактик, що отримала назву SCGG-z5. Цю групу побачили такою, якою вона була через 1,2 мільярда років після народження Всесвіту. Вона складається з галактик, що займають щільну ділянку космосу розміром близько 52 000 світлових років. Це приблизно половина діаметра Чумацького Шляху.

Астрономи отримали рідкісну нагоду підтвердити теорію формування величезних галактик за допомогою групи невеликих галактик, що отримали назву SCGG-z5 Фото: phys.org

Астрономи виявили, що три галактики утворюють зірки швидше, ніж очікувалося для цього періоду історії космосу, а одна — набагато швидше. Усі галактики мають неправильну форму, і це очікувано з огляду на процес гравітаційного тяжіння, який призведе до злиття всіх шести об’єктів в одну величезну галактику.

Розрахунки вчених показали, що шість галактик повністю злиються в одну галактику приблизно через 400 мільйонів років від моменту їх спостереження. У результаті має утворитися галактика з масою, що дорівнює 100 мільярдам мас Сонця. Ймовірно, це буде найбільша й найяскравіша галактика майбутнього скупчення галактик.

За словами астрономів, весь процес формування величезної галактики — від появи зірок у дрібних галактиках до остаточного злиття — триває близько 800 мільйонів років.

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