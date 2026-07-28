Величезна діра: марсохід Curiosity сильно пошкодився за 14 років руху на Марсі (фото)

Колеса марсохода NASA зазнали серйозних пошкоджень під час багаторічного дослідження поверхні Червоної планети.

NASA час від часу використовує камери марсохода Curiosity для спостереження за станом його 50-сантиметрових коліс. Нові фотографії, опубліковані NASA, свідчать про те, що колеса сильно пошкоджені, пише Space.

Марсохід Curiosity здійснив м'яку посадку в кратері Гейл на Марсі 5 серпня 2012 року. Спочатку вчені з NASA розраховували, що шестиколісний марсохід досліджуватиме кратер протягом двох років, але він працює на Марсі вже 14 років. За ці роки Curiosity проїхав понад 32 кілометри по поверхні Марса, яка часто є дуже нерівною та вкрита безліччю каменів.

Колеса марсохода NASA зазнали серйозних пошкоджень за час багаторічного дослідження поверхні Червоної планети Фото: solar-system

Curiosity досліджує розріджену атмосферу Марса, його поверхню, а також шукає ознаки можливого позаземного життя. Вважається, що мікробіологічне життя на Марсі могло існувати в далекому минулому.

Відео дня

У травні цього року NASA на основі тисяч фотографій, зроблених Curiosity, створила відеоролик, який показує рух марсохода протягом останніх шести років. Це відео, яке можна переглянути вище, демонструє, що колеса роботизованого апарата сильно зношені. Але нові фотографії крупним планом дають уявлення про те, наскільки сильно пошкоджені колеса Curiosity.

На знімках видно величезні дірки та тріщини, хоча колеса марсохода були спеціально розроблені для руху по дуже нерівній поверхні Фото: solar-system

На знімках видно величезні дірки та тріщини, хоча колеса марсохода були спеціально розроблені для руху по дуже нерівній поверхні. Вчені зазначають, що з кожним роком пошкодження коліс Curiosity стають дедалі серйознішими.

Незважаючи на це, у NASA заявили, що марсохід продовжує успішно виконувати свою місію з дослідження Марса і рухається далі. Вчені вважають, що ніщо не вказує на те, що марсохід зазнав критичних пошкоджень коліс, які змусять його зупинитися назавжди.

Вчені місії Curiosity дають марсоходу команди рухатися таким чином, щоб оминути найнебезпечніші ділянки, що має знизити рівень пошкодження коліс.

Ніхто не може точно сказати, скільки ще працюватиме Curiosity, але зібрані ним дані продовжують розширювати наше розуміння природи Червоної планети. Ці дані колись допоможуть висадити перших астронавтів на Марсі.

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