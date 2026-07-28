Огромная дыра: марсоход Curiosity сильно пострадал за 14 лет движения на Марсе (фото)

Колеса марсохода NASA получили сильные повреждения за время многолетнего исследования поверхности Красной планеты.

NASA периодически использует камеры марсохода Curiosity для наблюдения за состоянием его 50-сантиметровых колес. Новые фотографии, опубликованные NASA, показывают, что колеса сильно повреждены, пишет Space.

Марсоход Curiosity совершил мягкую посадку в кратере Гейл на Марсе 5 августа 2012 года. Изначально ученые из NASA рассчитывали, что шестиколесный марсоход будет исследовать кратер в течение двух лет, но он работает на Марсе уже 14 лет. За эти годы Curiosity проехал более 32 километров по поверхности Марса, которая часто очень неровная и покрыта множеством камней.

Колеса марсохода NASA получили сильные повреждения за время многолетнего исследования поверхности Красной планеты Фото: NASA

Curiosity изучает разреженную атмосферу Марса, его поверхность, а также ищет признаки возможной инопланетной жизни. Считается что микробная жизнь на Марсе могла существовать в далеком прошлом.

Відео дня

В мае этого года NASA из тысяч фотографий, сделанных Curiosity, создало видеоролик, который показывает движение марсохода в течение последних шести лет. Это видео, которое можно увидеть выше, демонстрирует, что колеса роботизированного аппарата сильно изношены. Но новые фотографии крупным планом дают представление о том, насколько сильно повреждены колеса Curiosity.

Ни снимках видны огромные дыры и трещины, хотя колеса марсохода были специально разработаны для езды по очень неровной поверхности Фото: NASA

Ни снимках видны огромные дыры и трещины, хотя колеса марсохода были специально разработаны для езды по очень неровной поверхности. Ученые говорят, что с каждым годом повреждения колес Curiosity становятся все более существенными.

Несмотря на это в NASA заявили, что марсоход продолжает успешно выполнять свою миссию по исследованию Марса и двигается дальше. Ученые считают, что ничего не указывает на то, что марсоход получил критические повреждения колес, которые заставят его остановиться навсегда.

Ученые миссии Curiosity дают команды марсоходу двигаться таким образом, чтобы избежать наиболее опасных участков, что должно снизить уровень повреждения колес.

Сколько еще будет работать Curiosity никто точно сказать не может, но собранные им данные продолжают улучшать понимание природы Красной планеты. Эти данные когда-нибудь помогут высадить первых астронавтов на Марсе.

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