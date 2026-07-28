Рядом с Землей скрывается черная дыра: к ней можно добраться и увидеть, что внутри

Ученые считают, что в Млечном Пути скрывается 100 миллионов черных дыр звездной массы и одна их находится достаточно близко, чтобы ее можно было изучить с помощью уникального космического аппарата.

Черные дыры представляет собой одни из самых загадочных объектов во Вселенной. Они не излучают свет, а потому их можно обнаружить только благодаря их влиянию на соседние звезды. Но большинство черных дыр остаются невидимыми. При этом астрономы не могут изучать черные дыры с близкого расстояния. Авторы новой статьи, опубликованной на сервере препринтов arXiv, считают, что возле Земли находится скрытая черная дыра и ее можно изучить с близкого расстояния, пишет Phys.

Самая близкая к нам черная дыра звездной массы, Gaia BH1, находится на расстоянии примерно 1560 световых лет от нас. Она оказывает гравитационное влияние на соседнюю звезду, а потому известно, что она существует.

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Согласно статье, в Млечном Пути находится примерно 100 миллионов черных дыр звездной массы, но более 90% из них не имеют звезды-компаньона. А значит их почти невозможно обнаружить. Объем Млечного Пути оценивается в 150 кубических килопарсеков и расчеты ученых показывают, что на каждые 1500 кубических парсеков (около 52 000 кубических световых лет) должна существовать одна черная дыра звездной массы.

Это значит, что на расстоянии 20-25 световых лет от нас, что близко по космическим меркам, может находиться невидимая черная дыра звездной массы. Ее можно изучить с помощью специального космического аппарата, считают ученые.

Согласно статье, в Млечном Пути находится примерно 100 миллионов черных дыр звездной массы. Иллюстрация Фото: ESA/Hubble

Найти эту черную дыру можно с помощью излучения, которое выпускает черная дыра, когда поглощает газ во время движения через межзвездные газовые облака. Но с помощью существующих двигателей космический аппарат доберется до такой черной дыры, чтобы изучить ее с близкого расстояния, и понять, что там происходит, только за несколько тысяч лет.

Согласно статье, нужно отправить к черной дыре крошечный зонд размером в несколько сантиметров, который будет приводит в движение световой парус, получающий энергию от лазерного луча.

Ученые предлагают разместить на зонде крошечные навигационные, научные и коммуникационные приборы, а световой парус площадью 10 квадратных метров сделать из диэлектрического метаматериала. Световой парус будет двигать мощный лазер, который поможет получить ускорение до 30% скорости света всего за 17 минут.

На такой скорости космический аппарат сможет добраться до черной дыры примерно за 60-70 лет. Но у не будет возможности затормозить возле черной дыры, а значит он совершит пролет мимом нее и соберет ценные научные данные. Они попадут на Землю примерно через 20-25 лет. То есть вся миссия продлится 80–100 лет.

Проблема в том, что пока нет технологий для такой уникальной миссии. Также еще нужно найти очень близкую к нам черную дыру. Но ученые говорят, что все это возможно: и создать необходимые технологии, и найти скрытую черную дыру. Стоит отметить, что данная статья является теоретической работой, но предлагает заманчивую перспективу изучить черную дыру с близкого расстояния.

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