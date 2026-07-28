Астрономы обнаружили блуждающую по космосу черную дыру: такой никогда не видели

Ученые нашли сверхмассивную черную дыру, которая находится очень далеко от центра своей галактики с помощью света от звезды, которую черная дыра разорвала на части и поглотила.

В центре каждой большой галактики, в том числе и в нашей, находится сверхмассивная черная дыра. Но в некоторых галактиках находятся также блуждающие сверхмассивные черные дыры, которые удаляются от центра галактики. Астрономы обнаружили такую черную дыру и оказалось, что она находится дальше от центра галактики, чем все остальные известные подобные объекты. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal Letters, пишет New Scientist.

Черные дыры не излучают свет, а потому астрономы обнаружили блуждающую черную дыру в близлежащей галактике только тогда, когда она разорвала на части и поглотила звезду в результате события приливного разрушения. Во время таких событий выделяется очень много света. Именно его зафиксировали астрономы.

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Событие приливного разрушения происходит, когда звезда слишком близко приближается к массивной черной дыре и уничтожается гравитацией последней. Почти все событие приливного разрушения происходит либо в центре галактики, либо недалеко от него. Но это событие приливного разрушения, получившее название TDE 2025abcr, произошла на расстоянии 30 000 световых лет от центра галактики. Для сравнения, Солнечная система находится примерно в 26 000 световых годах от центра Млечного Пути.

Черные дыры не излучают свет, а потому астрономы обнаружили блуждающую черную дыру в близлежащей галактике только тогда, когда она разорвала на части и поглотила звезду в результате события приливного разрушения. Иллюстрация Фото: phys.org

По словам астрономов, они еще никогда не видели, чтобы блуждающая черная дыра разрывала на части и поглощала звезду на таком большом расстоянии от центра своей галактики. По сути ученые обнаружили самую удаленную от центра блуждающую сверхмассивную черную дыру. По оценкам ученых, ее масса примерно в миллион раз превышает массу Солнца.

Блуждающие сверхмассивные черные дыры появляются в результате слияния галактик. Когда две галактики сталкиваются, одна из центральных черных дыр начинает двигаться в сторону от центра новой галактики, созданной в результате слияния.

Обнаружение блуждающих черных дыры помогает астрономам понять историю и рост галактик. Если удастся понять, сколько существует блуждающих сверхмассивных черных дыр, то это поможет выяснить, сколько слияний пережили галактики и как они развивались со временем, говорят астрономы.

Авторы исследования говорят, что, например, мощная в обсерватория имени Веры Рубин в Чили, которая только начала работу, поможет обнаружить сотни новых блуждающих черных дыр.

Нам не нужно беспокоиться о том, что какая-то черная дыра поглотит Солнце, ведь рядом с Солнечной системой нет черных дыр, считают астрономы.

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