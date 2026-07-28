Астрономи виявили чорну діру, що блукає космосом: такої ще ніколи не бачили

Вчені виявили надмасивну чорну діру, яка розташована дуже далеко від центру своєї галактики, завдяки світлу від зірки, яку чорна діра розірвала на частини та поглинула.

У центрі кожної великої галактики, зокрема й у нашій, розташована надмасивна чорна діра. Однак у деяких галактиках також трапляються блукаючі надмасивні чорні діри, які віддаляються від центру галактики. Астрономи виявили таку чорну діру, і виявилося, що вона розташована далі від центру галактики, ніж усі інші відомі подібні об’єкти. Результати дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal Letters, пише New Scientist.

Чорні діри не випромінюють світло, тому астрономи виявили блукаючу чорну діру в сусідній галактиці лише тоді, коли вона розірвала на частини й поглинула зірку в результаті приливного руйнування. Під час таких подій виділяється дуже багато світла. Саме його й зафіксували астрономи.

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Подія приливного руйнування відбувається, коли зірка наближається надто близько до масивної чорної діри й знищується її гравітацією. Майже всі події приливного руйнування відбуваються або в центрі галактики, або неподалік від нього. Але ця подія приливного руйнування, що отримала назву TDE 2025abcr, сталася на відстані 30 000 світлових років від центру галактики. Для порівняння: Сонячна система розташована приблизно за 26 000 світлових років від центру Чумацького Шляху.

Чорні діри не випромінюють світло, тому астрономи виявили блукаючу чорну діру в сусідній галактиці лише тоді, коли вона розірвала на частини й поглинула зірку в результаті приливного руйнування. Ілюстрація Фото: phys.org

За словами астрономів, вони ще ніколи не бачили, щоб блукаюча чорна діра розривала на частини й поглинала зірку на такій великій відстані від центру своєї галактики. По суті, вчені виявили найвіддаленішу від центру блукаючу надмасивну чорну діру. За оцінками вчених, її маса приблизно в мільйон разів перевищує масу Сонця.

Блукаючі надмасивні чорні діри виникають у результаті злиття галактик. Коли дві галактики стикаються, одна з центральних чорних дір починає віддалятися від центру нової галактики, що утворилася в результаті злиття.

Виявлення блукаючих чорних дір допомагає астрономам зрозуміти історію та еволюцію галактик. Якщо вдасться з’ясувати, скільки існує блукаючих надмасивних чорних дір, це допоможе встановити, скільки злиття пережили галактики та як вони розвивалися з часом, зазначають астрономи.

Автори дослідження зазначають, що, наприклад, потужна обсерваторія імені Віри Рубін у Чилі, яка щойно розпочала роботу, допоможе виявити сотні нових блукаючих чорних дір.

Нам не варто турбуватися про те, що якась чорна діра поглине Сонце, адже поруч із Сонячною системою немає чорних дір, вважають астрономи.

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