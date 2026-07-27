Астрономи виявили на Венері явище, якого там не повинно бути (фото)

В атмосфері Венери виявлено гігантські концентричні кільця. Це відкриття може допомогти розгадати одну з головних загадок Венери.

Астрономи за допомогою експериментального приладу, встановленого на телескопі Вільяма Гершеля на Канарських островах, виявили в атмосфері Венери те, чого раніше ніколи не бачили. Цього явища просто не повинно бути на цій планеті. Великі концентричні кільця оточували більшу частину денної сторони Венери, але їх було видно лише у поляризованому світлі. Вчені вже кілька років намагаються розібратися з цим явищем, і тепер є певні припущення щодо цих кілець на Венері. Результати дослідження опубліковано в журналі The Planetary Science Journal, пише ScienceAlert.

Експериментальний прилад ExPo реєстрував поляризоване світло в атмосфері Венери. Оскільки світло стає поляризованим під час розсіювання в газі та пилу, прилад зміг виявити тонкі атмосферні особливості планети, які інакше залишилися б прихованими.

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Під час аналізу отриманих даних астрономи виявили щось дивне — великі концентричні кільця в атмосфері Венери, яких там не повинно бути. Вчені дійшли висновку, що вони можуть бути пов’язані з атмосферними хвилями. Моделювання показало, що зміни щільності верхніх шарів атмосфери Венери, спричинені атмосферними гравітаційними хвилями, можуть утворювати такі кільця.

Під час аналізу отриманих даних астрономи виявили щось дивне — великі концентричні кільця в атмосфері Венери, яких там не повинно бути Фото: ScienceAlert

Атмосферні гравітаційні хвилі можуть поширюватися через атмосферу планети, стискаючи та розширюючи газ у міру свого поширення. На Венері вони можуть простягатися на тисячі кілометрів, переносячи енергію між різними шарами атмосфери.

Кільця, виявлені вченими, є не самими хвилями, а слідом від поляризованого світла, залишеним невеликими змінами щільності, коли хвилі поширюються по щільної атмосфері Венери.

Точний механізм виникнення цих хвиль залишається незрозумілим. Вчені вважають, що вони можуть бути реакцією атмосфери Венери на сонячне випромінювання.

Астрономи зазначають, що ще потрібно підтвердити, чи справді в атмосфері Венери існують великі концентричні кільця. Але якщо вони існують, то можуть допомогти розгадати одну з загадок Венери.

Вчені вважають, що атмосферні хвилі відіграють важливу роль у підтримці дивного обертання планети, під час якого вітри проходять через усю Венеру за 4 земні дні, хоча сама планета робить повний оберт навколо своєї осі за 243 земні дні.

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