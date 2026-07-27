Марс схожий на Землю: вчені виявили мініатюрну версію відомого земного явища (фото)

Вчені з’ясували, що полярні сяйва на Червоній планеті виникають практично так само, як і на Землі. При цьому Марс не має глобального магнітного поля.

Космічний апарат NASA MAVEN не працює з грудня минулого року, але вчені продовжують аналізувати дані, отримані під час дослідження Марса. З’ясувалося, що той самий механізм, який спричиняє полярні сяйва на Землі, діє й на Марсі. Щоправда, у набагато менших масштабах, адже у Червоної планети, на відміну від Землі, немає глобального магнітного поля. Дослідження опубліковано в журналі Nature Communications, пише Phys.

Марс не має глобального магнітного поля, яке зникло мільярди років тому, але Земля його має. Саме воно захищає планету від небезпечного сонячного вітру, що складається із заряджених частинок Сонця. Цей вітер несе в собі магнітне поле Сонця, і коли воно перетинається з магнітним полем Землі, лінії цих магнітних полів перетинаються, і відбувається передача енергії по всій магнітосфері нашої планети. Водночас у атмосферу Землі потрапляють заряджені електрони, внаслідок чого з’являється полярне сяйво. Цей процес називається циклом Данджі.

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На Марсі спостерігається явище, схоже на земне полярне сяйво. Ілюстрація Фото: phys.org

Марс втратив своє глобальне магнітне поле, тому вважалося, що такий механізм тут неможливий. Але аналіз даних апарату MAVEN показав, що на Марсі існує мініатюрна версія циклу Данджі. Справа в тому, що на планеті існує багато мініатюрних магнітних полів, які виникають у ділянках сильно намагніченої кори. Вони утворилися приблизно 4 мільярди років тому, коли Марс мав глобальне магнітне поле.

Зонд MAVEN спостерігав локальні полярні сяйва над цими ділянками кори Марса, які дуже схожі на полярні сяйва на Землі. Але лише тепер вчені змогли пояснити, як вони виникають.

Розуміння того, що в цих магнітних полях кори Марса відбувається мініатюрний цикл, Данджі, допомогло з’ясувати, як електрони отримують енергію для утворення полярних сяйв. Дослідження допомагає зрозуміти, як сонячний вітер взаємодіє з Марсом.

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