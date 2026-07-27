Марс похож на Землю: ученые обнаружили миниатюрную версию известного земного явления (фото)

Ученые выяснили, что полярные сияния на Красной планете возникают практически так же, как и на Земле. При том, что у Марса нет глобального магнитного поля.

Космический аппарат NASA MAVEN не работает с декабря прошлого года, но ученые продолжают анализировать данные, полученные при изучении Марса. Выяснилось, что тот же механизм, который запускает полярные сияния на Земле, работает и на Марсе. Правда в гораздо меньших масштабах, ведь у Красной планеты в отличие от Земли нет глобального магнитного поля. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications, пишет Phys.

У Марса нет глобального магнитного поля, которое исчезло миллиарды лет назад, но у Земли оно есть. Именно оно защищает планету от опасного солнечного ветра, состоящего из заряженных частиц Солнца. Этот ветер несет в себе магнитное поле Солнца и когда оно пересекается с магнитным полем Земли линии этих магнитных полей пересекаются и происходит передача энергии по всей магнитосфере нашей планеты. В то же время в атмосферу Земли попадают заряженные электроны, в результате появляется полярное сияние. Этот процесс называется цикл Данджи.

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На Марсе возникает похожее на земное полярное сияние. Иллюстрация Фото: phys.org

Марс потерял свое глобальное магнитное поле, поэтому считалось, что такой механизм здесь невозможен. Но анализ данных аппарата MAVEN показал, что миниатюрная версия цикла Данджи существует на Марсе. Дело в том, что на планете существует много миниатюрных магнитных полей, которые возникают из участков сильно намагниченной коры. Они образовались примерно 4 миллиарда лет назад. Когда у Марса было глобальное магнитное поле.

Зонд MAVEN наблюдал локальные полярные сияния над этими участками коры Марса, которые очень похожи на полярные сияния на Земле. Но только теперь ученые смогли объяснить, как они возникают.

Понимание того, что в этих магнитных полях коры Марса происходит миниатюрный цикл, Данджи, помогло выяснить, как электроны получают энергию для создания полярных сияний. Исследование помогает понять, как солнечный ветер взаимодействует с Марсом.

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