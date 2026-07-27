Астрономы обнаружили на Венере явление, которого там не должно быть (фото)

В атмосфере Венеры обнаружены гигантские концентрические кольца. Это открытие может помочь решить одну из главных загадок Венеры.

Астрономы с помощью экспериментального прибора, установленного на телескопе Уильяма Гершеля на Канарских островах, обнаружили в атмосфере Венеры то, чего никогда раньше не видели. Этого явления просто не должно быть на этой планете. Обширные концентрические кольца окружали большую часть дневной стороны Венеры, но они были видны только в поляризованном свете. Ученые уже несколько лет пытаются разобраться с этим явлением и теперь есть некоторые предположения относительного данных колец на Венере. Результаты исследования опубликованы в журнале The Planetary Science Journal, пишет ScienceAlert.

Экспериментальный прибор ExPo регистрировал поляризованный свет в атмосфере Венеры. Поскольку свет становится поляризованным при рассеянии в газе и пыли, прибор смог выявить тонкие атмосферные особенности планеты, которые иначе остались бы скрытыми.

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При анализе полученных данных астрономы обнаружили нечто странное — обширные концентрические кольца в атмосфере Венеры, которых там быть не должно. Ученые решили, что они могут быть связаны с атмосферными волнами. Моделирование показало, что изменения плотности верхних слоев атмосферы Венеры, вызванные атмосферными гравитационными волнами, могут создавать такие кольца.

При анализе полученных данных астрономы обнаружили нечто странное — обширные концентрические кольца в атмосфере Венеры, которых там быть не должно Фото: ScienceAlert

Атмосферные гравитационные волны могут перемещаться через атмосферу планеты, сжимая и расширяя газ по мере своего распространения. На Венере они могут простираться на тысячи километров, перенося энергию между различными слоями атмосферы.

Кольца, обнаруженные учеными, представляют собой не сами волны, а след из поляризованного света, оставленный небольшими изменениями плотности, когда волны распространяются по плотной атмосфере Венеры.

Точный механизм возникновения этих волн остается неясным. Ученые считают, что они могут быть реакцией атмосферы Венеры на солнечное излучение.

Астрономы говорят, что нужно еще подтвердить, действительно ли в атмосфере Венеры существуют обширные концентрические кольца. Но, если они существуют, они могут помочь разгадать одну из загадок Венеры.

Ученые считают, что атмосферы волны играют важную роль в поддержании странного вращения планеты, при котором ветры проходят через всю Венеру за 4 земных дня, хотя сама планета совершает полный оборот вокруг своей оси за 243 земных дня.

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