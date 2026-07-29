Аварія в космосі: NASA рятує місію з порятунку телескопа, що падає на Землю

Космічний апарат Link, який має вивести телескоп Swift на вищу орбіту, зіткнувся з проблемою, що може поставити під загрозу всю місію.

NASA хоче врятувати старіючий космічний телескоп Swift, перш ніж він згорить у земній атмосфері. Космічне агентство США призупинило його роботу на орбіті та відправило до нього космічний апарат Link, щоб той підняв обсерваторію на вищу орбіту. Виявилося, що у Link виникли проблеми з двигунами, і він почав неконтрольоване обертання в космосі, пише AP.

Космічний телескоп Swift вартістю 500 мільйонів доларів з 2004 по 2025 рік досліджував найпотужніші вибухи в космосі, зокрема гамма-спалахи. Однак його наукова діяльність була призупинена, адже через нещодавню сонячну активність Swift почав спускатися швидше, ніж очікувалося. Якщо нічого не робити, то восени обсерваторія впаде на Землю. Якщо точніше, то згорить в атмосфері, але її уламки можуть впасти в населених пунктах.

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NASA уклало контракт на 30 мільйонів доларів з компанією Katalyst Space Technologies, щоб та створила спеціальний космічний апарат з маніпуляторами, який зможе вивести Swift на вищу орбіту.

Космічний телескоп Swift вартістю 500 мільйонів доларів з 2004 по 2025 рік досліджував найпотужніші вибухи у космосі Фото: solar-system

Апарат Link був запущений на низьку навколоземну орбіту на ракеті-носії Pegasus XL 3 липня. А 28 липня компанія Katalyst Space Technologies повідомила, що в апарата виникли проблеми з двигунами, і він почав неконтрольоване обертання. Через втрату контролю над орієнтацією з апаратом складно встановити зв'язок.

У компанії заявили, що працюють без перерви, щоб Link зміг продовжити свою місію, захопити Swift за допомогою своїх маніпуляторів і підняти його на вищу орбіту. У NASA не втрачають надії, що місія увінчається успіхом, адже всі інші основні системи Link працюють справно.

Наразі телескоп Swift перебуває на висоті близько 350 кілометрів, але критична висота, на якій він почне стрімко падати на Землю, становить 300 км. Тому NASA сподівається, що Link встигне до цього підняти старіючий телескоп і таким чином продовжити термін його експлуатації.

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