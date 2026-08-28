После провала спасательной миссии космический телескоп NASA упадет на Землю: когда и где

Эксперты рассказали, когда можно ожидать падения обсерватории Swift и может ли это привести к жертвам среди людей.

NASA не удалось спасти свой космический телескоп Swift с помощью специального аппарата Link, и сейчас он падает на Землю. Эксперты считают, что обломки обсерватории упадут в океан, но есть вероятность того, что они могут упасть на сушу и привести к человеческим жертвам, пишет Space.

С 2004 года космический телескоп Swift изучал гамма-всплески, самые мощные взрывы во Вселенной, а также другие космические объекты и явления. В 2025 году обсерватория начала снижаться из-за высокой солнечной активности, что привело бы к ее падению на нашу планету. NASA приняло решение спасти телескоп, подняв его на более высокую орбиту.

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Для этого в начале июля 2026 года был запущен специальный космический аппарат Link, созданный компанией Katalyst Space Technologies. Но у этого аппарата возникли проблемы с системой управления ориентацией, и он не смог выполнить спасательную миссию. На прошлой неделе NASA признало, что попытки спасти телескоп Swift провалились. Он будет и далее падать вниз.

Согласно сообщению NASA, обсерватория Swift войдет в атмосферу нашей планеты не раньше октября. Космическое агентства США пообещало сообщить более точное время падения телескопа Землю в сентябре. В NASA считают, что большая часть телескопа сгорит в атмосфере, но некоторые его компоненты, вероятно, не сгорят. При этом считается, что вероятность того, что кто-то пострадает от падения обломков чрезвычайно низкая.

Космический телескоп Swift перед запуском в космос Фото: NASA

Даррен Макнайт из компании LeoLabs, которая занимается отслеживанием движения космических аппаратов и космического мусора на околоземной орбите, считает, что 600-килограмовый телескоп, вероятно, достаточно сильно разрушится при входе в атмосферу, чтобы не представлять опасности для людей на Земле. Но некоторые компоненты обсерватории, по словам эксперта, все же могут пережить вход в атмосферу.

Эван Райт из Университета Британской Колумбии считает маловероятным то, что Swift полностью сгорит в атмосфере. Но при этом, по словам эксперта, пока никто не знает где могут упасть обломки обсерватории. Предварительные расчеты показывают, что Swift может войти в атмосферу Землю в любой точке между 21 градусом северной широты и 21 градусом южной широты.

Эксперт предполагает, что наиболее вероятно любые обломки телескопа упадут в океан, но также есть вероятность, они могут упасть на сушу и привести к человеческим жертвам.

Между 21 градусом северной широты и 21 градусом южной широты обломки космического телескопа Swift могут упасть в Тихий, Атлантический и Индийский океан, а также на территории Африки, Северной и Южной Америки, и Австралии.

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