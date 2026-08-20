Миссия NASA по спасению падающего на Землю телескопа провалилась: обломки упадут на планету

Космический телескоп NASA Swift, изучающий одни из самых мощных взрывов во Вселенной, скоро упадет на Землю.

NASA официально завершило миссию по спасению падающего на Землю космического телескопа Swift. Космический аппарат Link, который должен был поднять обсерваторию на более высокую орбиту, не смог преодолеть собственные проблемы, пишет Space.

Космический аппарат Link не может спасти обсерваторию Swift, заявили в NASA. Дело в том, что у аппарата ранее возникли серьезные проблемы с двигательной системой, он потерял ориентацию и начал вращаться. Команда миссии пыталась решить эту проблему, но эта попытка закончилась неудачей.

Космический телескоп Swift с 2004 по 2025 год изучал одни из самых мощных взрывов во Вселенной, включая гамма-всплески и сверхновые. Более высокая, чем ожидалось солнечная активность, привела к тому, что обсерватория начала опускаться на более низкую орбиту. Расчеты показали, что в конце 2026 года она упадет на Землю.

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Для того, чтобы спасти Swift NASA в 2025 году заключило контракт с компанией Katalyst Space Technologies на 30 миллионов долларов, которая создала специальный космический аппарат Link. Он должен был поднять обсерваторию на более высокую орбиту.

Link был запущен в космос 3 июля 2026 года, а уже 28 июля у него возникли проблемы с двигателями и аппарат начал неконтролируемое вращение. Решить эту проблему так и не удалось.

Ожидается, что до конца этого года обсерватория Swift упадет на Землю и сгорит в атмосфере. Существует вероятность, что часть телескопа не сгорит и обломки упадут на поверхность планеты. Но в NASA говорят, что риск причинения вреда кому-либо на Земле маловероятен.

NASA собирается возобновить работу космического телескопа Swift, которая была прекращена на время подготовки спасательной миссии. Это значит, что в течение нескольких месяцев до своей гибели обсерватория будет собирать ценные данные о разных астрономических явлениях.

В NASA считают, что эту спасательную миссию нельзя назвать полностью неудачной. Аппарат Link предоставит данные, которые можно использовать во время будущих подобных спасательных миссий, чтобы те завершились успешно.

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