Місія NASA з порятунку телескопа, що падає на Землю, зазнала невдачі: уламки впадуть на планету

Космічний телескоп NASA Swift, який досліджує одні з найпотужніших вибухів у Всесвіті, незабаром впаде на Землю.

NASA офіційно завершило місію з порятунку космічного телескопа Swift, що падав на Землю. Космічний апарат Link, який мав підняти обсерваторію на вищу орбіту, не зміг подолати власні проблеми, пише Space.

Космічний апарат Link не може врятувати обсерваторію Swift, заявили в NASA. Справа в тому, що в апарата раніше виникли серйозні проблеми з рушійною системою, він втратив орієнтацію і почав обертатися. Команда місії намагалася вирішити цю проблему, але ця спроба закінчилася невдачею.

Космічний телескоп Swift з 2004 по 2025 рік досліджував одні з найпотужніших вибухів у Всесвіті, зокрема гамма-спалахи та наднові. Вища, ніж очікувалося, сонячна активність призвела до того, що обсерваторія почала опускатися на нижчу орбіту. Розрахунки показали, що наприкінці 2026 року вона впаде на Землю.

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Щоб врятувати Swift, NASA у 2025 році уклала контракт на суму 30 мільйонів доларів із компанією Katalyst Space Technologies, яка створила спеціальний космічний апарат Link. Він мав вивести обсерваторію на вищу орбіту.

"Link" було запущено в космос 3 липня 2026 року, а вже 28 липня у нього виникли проблеми з двигунами, і апарат почав неконтрольовано обертатися. Вирішити цю проблему так і не вдалося.

Очікується, що до кінця цього року обсерваторія Swift впаде на Землю і згорить в атмосфері. Існує ймовірність, що частина телескопа не згорить і уламки впадуть на поверхню планети. Але в NASA заявляють, що ризик заподіяння шкоди кому-небудь на Землі є малоймовірним.

NASA має намір відновити роботу космічного телескопа Swift, яка була призупинена на час підготовки рятувальної місії. Це означає, що протягом кількох місяців до свого знищення обсерваторія збиратиме цінні дані про різні астрономічні явища.

У NASA вважають, що цю рятувальну місію не можна назвати цілком невдалою. Апарат Link надасть дані, які можна буде використати під час майбутніх подібних рятувальних місій, щоб вони завершилися успішно.

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