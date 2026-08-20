Вчені виявили найшвидшу зірку в Чумацькому Шляху: майже швидкість світла (фото)

Це нове відкриття допоможе вперше безпосередньо виміряти швидкість обертання надмасивної чорної діри в центрі нашої галактики.

Астрономи виявили найшвидшу з відомих зірок у нашій галактиці Чумацький Шлях. Зірка S301 обертається навколо центральної надмасивної чорної діри Стрілець А* зі швидкістю приблизно 25 000 км/с, що в 100 000 разів швидше за швидкість цивільних літаків. Це приблизно 8% швидкості світла. Нове відкриття допоможе вперше виміряти швидкість обертання надмасивної чорної діри в центрі нашої галактики. Результати дослідження опубліковано в журналі Nature, пише Space.

Спостереження за допомогою телескопа VLT у Чилі дозволили астрономам виявити найшвидшу з відомих зірок у Чумацькому Шляху. Це також найближча зірка до центральної надмасивної чорної діри Стрілець А*, маса якої в 4,3 мільйона разів перевищує масу Сонця.

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Зірка S301 обертається на дуже близькій за космічними мірками відстані від чорної діри. Зірка має не кругову, а витягнуту орбіту і максимально наближається до чорної діри на відстань приблизно 1,8 мільярда кілометрів. Це 12 відстаней між Землею та Сонцем. При цьому повний оберт зірка здійснює за 8,7 земних років. Вчені кажуть, що це безпрецедентне відкриття.

Ця серія знімків, отриманих за допомогою телескопа VLT, показує кілька зірок, що обертаються навколо чорної діри Стрілець A*. Одна з цих зірок, відома як S301, є найшвидшою у Чумацькому Шляху Фото: space.com

Це дає змогу вченим уперше безпосередньо виміряти швидкість обертання надмасивної чорної діри "Стрілець А*", що допоможе перевірити правильність загальної теорії відносності Ейнштейна.

Згідно з цією теорією, чорна діра, що обертається, тягне за собою простір-час (це відоме як ефект Лензе-Тіррінга) і спотворює орбіти зірок, які обертаються навколо чорної діри на близькій відстані. Це означає, що орбіта зірки S301 має змінитися. Вже до 2031 року астрономи сподіваються отримати достатньо даних, щоб уперше безпосередньо виміряти швидкість обертання центральної чорної діри в нашій галактиці.

Хоча зірка S301 розташована поблизу чорної діри, астрономи вважають, що Стрілець А* її не поглине. За словами астрономів, цю зірку можна порівняти з будь-якою масивною планетою в Сонячній системі, яка обертається навколо Сонця на певній відстані й не наближається до нього надто близько, щоб зруйнуватися.

Згідно з дослідженням, S301 колись могла перебувати у подвійній зоряній системі, яка надто близько наблизилася до чорної діри. Остання могла притягнути до себе дві зірки своєю гравітацією, але лише одна зірка почала обертатися навколо чорної діри на близькій відстані, а друга була викинута з системи з величезною швидкістю.

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